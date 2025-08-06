SPK onayı alan Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi. Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabiliyor. İşte önce halka arz süreciyle ilgili ve merak edilen soruların cevapları:
DAMLA KENT HALKA ARZ BİLGİLERİ
İhraççı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO)
Halka Arz Fiyatı: 7,59 TL
Talep Toplama Tarihi: 4-5-6-7-8 Ağustos 2025
Arsa Sahibi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Halka Arza Konu Proje: Damla Kent Projesi
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım Yöntemi: Oransal Dağıtım Yöntemi
Halka Arz Miktarı: 1.923.481.733 Adet Sertifika ( Ek satış dahil: 2.820.593.495 Adet)
Halka Arz Büyüklüğü: 14.599.226.657 TL (Ek satış dahil: 21.408.304.627 TL)
Halka Arz İskontosu: %24,10
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Planlanan Tahsisat Grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar / Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
Fiyat İstikrarı: Brüt Halka Arz Büyüklüğünün %5’ine kadar. 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.
GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?
Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.
Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklanmıştı:
"Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.
Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.
Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.
4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.
Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin. 'DMLKT' işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın."
İLK ETAPTA 1540 KONUT
Başakşehir'de hayata geçirilecek olan proje 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerine sahip. Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.
YATIRIMCI İÇİN 3 SEÇENEK VAR
Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahipleri için 3 model sunuluyor.
Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.
İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.
Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.
DAİRELER KAÇ SERTİFİKA?
Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.
Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise genel olarak şöyle:
"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika,
88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika,
144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika,
194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".
Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Emlak Konut'un sitesinde projedeki farklı konumlardaki dairelerin sertifika sayıları yer alıyor. Bazıları şöyle:
2 BİRDEN FAZLA KİŞİ BİR KONUTA ORTAK OLABİLİR Mİ?
Sistem, paylı mülkiyet esasına dayalı olarak birden fazla kişinin aynı konut için yeterli miktarda sertifika biriktirerek ortak olmasına imkan sağlıyor. Evin toplam değerine denk gelen sertifika adedi toplandığında, hisse oranlarına göre tapu devri yapılabiliyor. Bu sayede eşler ya da birden fazla yatırımcı birlikte konut sahibi olabiliyor.
3 HER DAİRE AYNI FİYAT MI?
Şerefiye farkıyla dairelerin bulunduğu kat ve cephe gibi özelliklerine göre fiyatları ve dolayısıyla sertifika adetleri, konutlara göre farklılık gösterecek.
4 PROJE TAMAMLANMADAN ÖNCE KONUTUMU SEÇEBİLİR MİYİM?
Sertifika adediyle bir konutun değerine ulaşan yatırımcılar, projenin 6'ncı ayından itibaren başlayacak asli edim talep sürecinde başvuru yaparak istedikleri konutu seçebilecek.
5 GAYRİMENKUL SERTİFİKASI UYGULAMASI SADECE BU PROJEYE ÖZEL Mİ?
Damla Kent, sistemin ilk uygulama projesi olarak hayata geçirilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ve Emlak Konut GYO’nun açıklamalarına göre, modelin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin farklı illerindeki projelerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor. Böylece sistemin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşması planlanıyor.
6 EVİMİ PROJE BİTMEDEN SEÇEBİLİR VE REZERVE EDEBİLİR MİYİM?
Gerekli sertifika sayısına ulaştığınızda, asli edim talep süresi içinde başvuru yaparak istediğiniz daireyi tercih etme hakkına sahip olur ve ön sözleşme yapabilirsiniz.
7 SERTİFİKAM EKSİKSE KREDİ YA DA FİNANSMAN KULLANABİLİR MİYİM?
Dairenin belirli bir değerine karşılık gelen sertifikayı biriktirdiğinizde, kalan kısmı için tamamlayıcı finansman ya da kredi modelleri üzerine çalışmalar devam etmektedir.
8 EV ALMAK İSTEMEZSEM, YATIRIMIMI NASIL NAKDE ÇEVİREBİLİRİM?
Gayrimenkul Sertifikalarınızı nakde çevirmenin iki yolu bulunmaktadır:
1-Sertifikalarınızı Borsa İstanbul'da dilediğiniz zaman anlık piyasa fiyatından satabilirsiniz.
2-Proje sonunu bekleyip "Tali Edim" hakkınızı kullanarak nakit ödeme alabilirsiniz.
9 GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YATIRIMINDAN TEMETTÜ YA DA DÜZENLİ KİRA GELİRİ ELDE EDİLİR Mİ?
Gayrimenkul Sertifikası yatırımı, düzenli temettü veya kira getirisi sunan bir model değildir. Kazancınız, sertifikanın borsadaki değer artışından veya proje sonundaki Tali Edim nakit ödemesinden oluşur.
10 BİRİKTİRDİĞİM SERTİFİKALARLA NASIL EV SAHİBİ OLURUM? ASLİ EDİM NEDİR?
Asli Edim, almak istediğiniz konut için gerekli olan Gayrimenkul Sertifikası adedine ulaştığınızda, proje sonunda konutun tapusunu alma hakkınızdır. Hedeflediğiniz daire için gereken sertifika adedine ulaştığınızda bu hakkı kullanmak için başvurabilirsiniz.
11 YALNIZCA İSTANBUL'DA YAŞAYANLAR MI BAŞVURABİLECEK?
Gayrimenkul Sertifikası uygulamasında ikametgah şartı bulunmuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan yatırımcılar da yetkili aracı kurumlar üzerinden hesap açarak sertifika alımına katılabiliyor.
12 HER DAİRE İÇİN AYNI SAYIDA MI SERTİFİKA GEREKLİ?
Her daireye ilişkin sertifika sayısı farklıdır. Dairenin katı, cephesi, manzarası gibi özellikleri nedeniyle oluşan değer farkına şerefiye farkı denir. Bu fark, o daire için gereken sertifika adetlerinin belirlenmesi sırasında dikkate alınır.
13 ALMAK İSTEDİĞİM EV İÇİN GEREKEN GAYRİMENKUL SERTİFİKASI SAYISINI NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?
Her bir daire için kaç sertifika gerektiği bilgisi, halka arz sürecinde yayınlanan izahname seti eklerinde ve projenin resmi web sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır.
14 İSTEDİĞİM DAİRE İÇİN GEREKEN SERTİFİKA SAYISI PROJE SÜRESİNCE DEĞİŞİR Mİ?
Her daire için gereken sertifika adedi halka arz başında belirlenir ve proje sonuna kadar değişmez. Böylece hedefinizi en başından net olarak belirleyebilirsiniz.