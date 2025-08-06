SPK onayı alan Gayrimenkul Sertifikası halka arz oluyor. Sertifikalar, Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında "DMLKT" işlem kodu ile yatırımcılarla buluşacak. Gayrimenkul Sertifikası'nın halka arz fiyatı, değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7,59 lira olarak belirlendi. Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabiliyor. İşte önce halka arz süreciyle ilgili ve merak edilen soruların cevapları:

DAMLA KENT HALKA ARZ BİLGİLERİ

İhraççı: Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO)

Halka Arz Fiyatı: 7,59 TL

Talep Toplama Tarihi: 4-5-6-7-8 Ağustos 2025

Arsa Sahibi: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Halka Arza Konu Proje: Damla Kent Projesi

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Dağıtım Yöntemi: Oransal Dağıtım Yöntemi

Halka Arz Miktarı: 1.923.481.733 Adet Sertifika ( Ek satış dahil: 2.820.593.495 Adet)

Halka Arz Büyüklüğü: 14.599.226.657 TL (Ek satış dahil: 21.408.304.627 TL)

Halka Arz İskontosu: %24,10

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

Planlanan Tahsisat Grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar / Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı: Brüt Halka Arz Büyüklüğünün %5’ine kadar. 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Yatırım hesabı olan herkes hisse senedi alır gibi Gayrimenkul Sertifikası alabilir.

Damla Kent projesinden ev almak ya da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların izleyeceği yol haritası ise şöyle açıklanmıştı:

"Gayrimenkul Sertifikası alabilmek için Halk Yatırım, Ziraat Yatırım, Vakıf Yatırım başta olmak üzere herhangi bir banka ya da aracı kurumlarda yatırım hesabınızın bulunması gerekiyor.

Banka veya aracı kurum şubelerinden ya da mobil/internet uygulamalarından yatırım hesabı açma talebi oluşturabilirsiniz.

Hesap açılışı tamamlandıktan sonra hesabınız borsa işlemlerine uygun hale getirilir.

4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında, tüm banka ve aracı kurumlarda bulunan yatırım hesaplarınız üzerinden talepte bulunabilirsiniz.

Mobil veya internet şubeleri üzerinden işlemler bölümünden Yatırımlar-Halka Arz-Hisse Senedi Halka Arz- Kesin Talep adımlarını izleyin. 'DMLKT' işlem kodunu seçin, almak istediğiniz sertifika adedini girin, ödeme yöntemini belirleyin ve işlemi onaylayın."

İLK ETAPTA 1540 KONUT

Başakşehir'de hayata geçirilecek olan proje 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçeneklerine sahip. Damla Kent projesinin halka arz olacak ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası modeliyle satışa sunulacak. Yatırımcılar sertifikalarını biriktirerek ev sahibi olabilir ya da Borsa İstanbul'da alım-satım yaparak birikimlerini değerlendirebilir.

YATIRIMCI İÇİN 3 SEÇENEK VAR

Halka arz edilecek Gayrimenkul Sertifikası ile tasarruf sahipleri için 3 model sunuluyor.

Birinci seçenek, Konut Edinme Hakkı'nda (Asli Edim) yatırımcı, Damla Kent projesinden almak istediği ev için gerekli miktarda sertifikayı kendi bütçesine uygun şekilde biriktirir ve proje tamamlandığında istediği eve sahip olur.

İkinci seçenek, Nakit Kazanma Hakkı'nda (Tali Edim) Gayrimenkul Sertifikası biriktiren yatırımcılar, ev almayı tercih etmedikleri durumda 'Tali Edim' yöntemine başvurabilir. TOKİ ve Emlak Konut, proje sonunda tali edim kapsamında daireleri açık artırmayla satışa çıkarır. Elde edilen gelir sertifika sahiplerinin yatırım hesaplarına payları oranında nakit olarak aktarılır.

Üçüncü seçenekte ise Alım-Satım'da, (Hisse Gibi İşlem) asli edim ya da tali edimi tercih etmeyen yatırımcılar, sertifikalarını Borsa İstanbul'da alıp satarak, piyasa koşullarına bağlı olarak kar etme imkanına sahip olabilir.

DAİRELER KAÇ SERTİFİKA?

Projenin ilk etabında yer alan 1540 konut, Gayrimenkul Sertifikası ile halka arz olacak. Sürecin devamında ise ikinci etapta bulunan 674 konutun halka arz edilmesi planlanıyor.

Damla Kent projesinde halka arz edilecek konutlar ve karşılık geldiği sertifika adetleri ise genel olarak şöyle:

"62 metrekarelik 175 adet 1+1 daire, 631 bin 516 adet sertifika,

88 metrekarelik 1076 adet 2+1 daire, 863.276 adet sertifika,

144 metrekarelik 758 adet 3+1 daire, 1 milyon 384 bin 916 adet sertifika,

194 metrekarelik 205 adet 4+1 daire, 1 milyon 833 bin 345 adet sertifika".

Konuyla ilgili detaylı bilgilere ise Emlak Konut'un internet adresinden veya çağrı merkezinden ulaşılabiliyor. Emlak Konut'un sitesinde projedeki farklı konumlardaki dairelerin sertifika sayıları yer alıyor. Bazıları şöyle: