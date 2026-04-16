  • Sosyal medyada dezenformasyon alarmı: 591 hesap hakkında işlem başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda düzenlenen saldırılara ilişkin dezenformasyonda bulunduğu gerekçesiyle 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara yönelik 591 sosyal medya hesabı ve içeriklere ilişkin gerekli işlemlerin başladığını açıkladı.

"Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler yapılacak"

Açıklamada, bu tür provokatif paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin sürdürüleceğine de vurgu yapıldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. 

Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

