Modern bir dönüşüm hikayesi: Artık ayakkabı değil, yapay zeka satacak! Hisseleri tek günde yüzde 582 değer kazandı

Bir dönemin ikonik sürdürülebilir moda markası Allbirds, ayakkabı üretimini tamamen bırakıp rotasını yapay zekâ altyapısına kırarak iş dünyasında eşine az rastlanır bir dönüşüme imza attı.

Bu stratejik hamle, yatırımcılar nezdinde olağanüstü bir karşılık buldu. Salı günü kapanışında piyasa değeri yaklaşık 21 milyon dolar olan şirketin hisseleri, açıklamanın ardından yüzde 582 oranında değer kazandı. Bir gün önce 3 doların altında işlem gören hisseler 17 dolara kadar fırlarken, şirketin toplam değeri de bir günde yaklaşık 127 milyon dolar arttı.

Yeni Kimlik: NewBird AI



Değişim süreci kapsamında şirket, yoluna NewBird AI ismiyle devam edecek. Bu yeni oluşumun temel hedefleri ve finansal detayları ise şu şekilde:

Fonlama: Şirket, 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanan 50 milyon dolarlık bir fonlama anlaşması imzaladı.

Stratejik Odak: NewBird AI; yüksek performanslı ve düşük gecikmeli YZ işlem donanımları edinmeyi, bu donanımları uzun vadeli kiralama modelleriyle sunmayı planlıyor.

Pazar Hedefi: Büyük ölçekli bulut sağlayıcılarının ve spot piyasaların karşılayamadığı yüksek talebi, güvenilir bir altyapı sunarak karşılamayı amaçlıyor.

Markanın Mirası ve Çöküş Süreci



2015 yılında Tim Brown ve Joey Zwillinger tarafından kurulan Allbirds, merinos yünü gibi doğal malzemelerden ürettiği ayakkabılarla özellikle teknoloji dünyasında bir fenomen haline gelmişti. Ancak zamanla işler tersine döndü:

Zirveden Düşüş: Bir zamanlar 4 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, değişen trendler, artan rekabet ve müşteri edinme maliyetleri nedeniyle zorlanmaya başladı.

Satışlardaki Kayıp: 2022 ile 2025 yılları arasında satışlar 298 milyon dolardan 152 milyon dolara gerileyerek yaklaşık %50 oranında düştü.

Varlık Devri: Geçtiğimiz ay Allbirds, fikri mülkiyet haklarını ve diğer varlıklarını 39 milyon dolar karşılığında American Exchange Group’a sattı. Marka ismi, bu grup altında ürün satmaya devam edecek olsa da orijinal şirket yapısı artık teknolojiye odaklanacak.

Tarihsel Bir Refleks: Trendlere Yönelmek



Allbirds'ün bu hamlesi, borsa tarihinde zor durumdaki şirketlerin popüler sektörlere sığınma geleneğinin son örneği olarak görülüyor. Geçmişte Bitcoin patlaması sırasında birçok şirketin isimlerine "Blockchain" ekleyerek değer kazanması gibi, Allbirds de Nvidia'nın başı çektiği ve trilyon dolarlık hacimlere ulaşan yapay zeka furyasından yararlanmayı seçti. Şubat ayında ABD’deki tüm mağazalarını kapatan şirket için bu dönüşüm, bir sonun başlangıcı mı yoksa küllerinden doğuş mu olacağını zaman gösterecek.