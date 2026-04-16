Bazı hacizli araçların sahipleri tarafından Motor, iç elektrik aksamı gibi maddi olarak değerli parçalarının söküldükten sonra kendileri ya da dolaylı yollarla ihbarda bulunulduğunu ve aracın yakalama hacizli olduğunu belirlenince yediemin otoparkına kaldırıldığını söyleyen Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, "Burada değer olarak 6-7 milyonluk araçta var, hurdaya satılacak 500 TL'lik araçta var. Bunların hepsi bizim milli servetimiz. Yurtdışından dövizle alıyoruz. 20 sene bekleyen bir aracın ne hale geleceği ortada. Bazı borçlular borcunu ödeyemediğinden aracını söktürüp, parçalarını sattırıp sonrasında sadece kuru şase halinde polise ihbar ediyorlar "Şüpheli bir araç var" diye. Sonrasında otoparka geliyor, ama maalesef bekliyor. Aracın değerli parçalarını söktürüp Yediemin Otoparkına teslim ettiriyorlar. Şu ana kadar gelen en tuhaf hacizli aracımız bir tane lüks aracın sadece arka bagaj kaputu var. Üzerinde plakası var, ama bagaj kapağından başka bir şey yok. 2-3 yıldır o bagaj kaputunu bekliyoruz" dedi.