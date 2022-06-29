Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı itfaiyeci videosu bu kez ABD ekonomisi için viral oldu…

CNBC Danışma Konseyi üyesi ve mali danışman Douglas Boneparth, ABD Merkez Bankası FED’e atıfta bulunarak yangın tatbikatı videosunu paylaştı, “FED, enflasyonu kontrol ediyor” notunu düştü. Paylaşım 3 milyon görüntülemeyi geçti, 35 binden fazla beğeni aldı, yüzlerce yorum geldi.

GÖRÜNTÜ 2001 YILINDA ORDU’DA ÇEKİLDİ

Sosyal medyada sıklıkla paylaşılan görüntü 2021 yılında Ordu’da çekilmişti. Öyle ki, pek çok itfaiye teşkilatında ders olarak izletildi.

The Fed controlling inflation…pic.twitter.com/dSbs3qMrsS — Douglas A. Boneparth (@dougboneparth) June 28, 2022

Görüntülerin kahramanı Ordulu itfaiye eri Münir Üçgül, viral olan o anlar için “O bir hataydı. Yağmurlu günde yaptığımız tatbikat bizi aldattı. Bir damla benzin, en az yarım metre etrafına genleştiği için onu biz anlayamadık. Ben orada benzin şişelerinin iki tanesini oradaki odacı arkadaşlara vermiştim ve ‘bunu alın götürün, bize bir tanesi yetiyor’ demiştim. O odacı arkadaşlar da, biz tüp ile tava yangını yaparken, onlar da yağmur yağmasına rağmen odunların üzerine dökmüşler. Biz aslında önce yanlışı, sonrasında ise doğruyu gösterecektik” diyor…