Microsoft ve Nvidia'dan Anthropic'e dev yatırım

Nvidia, Anthropic'e 10 milyar dolara kadar, Microsoft 5 milyar dolara kadar yatırım yapacak.


ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, çip üreticisi Nvidia ve yapay zeka şirketi Anthropic, stratejik ortaklık kurduklarını duyurdu.

Şirketlerden yapılan ortak açıklamada, Anthropic'in hızla büyüyen Claude yapay zeka modelini Microsoft Azure üzerinde ölçeklendireceği ve bunun Nvidia tarafından destekleneceği belirtildi.

Bunun Claude'a erişimi artıracağı ve Azure kurumsal müşterilerine genişletilmiş model seçeneği ve yeni kabiliyetler sunacağı aktarılan açıklamada, Anthropic'in 30 milyar dolarlık Azure işlem kapasitesi satın alma ve bir gigavata kadar ek işlem kapasitesi sözleşmesi yapma taahhüdünde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, ortaklık kapsamında Nvidia ve Microsoft'un Anthropic'e sırasıyla 10 milyar dolar ve 5 milyar dolara kadar yatırım yapmayı taahhüt ettiği kaydedildi.

