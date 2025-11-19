Yüzlerce ton pirinç üretiliyor: Zorlu coğrafyada hasat başladı

Artvin–Erzurum sınırındaki Yusufeli’nde pirinç tarlalarında yoğun mesai sürüyor. Her yıl yüzlerce ton ürünün elde edildiği bu bölge, hem ilçe ekonomisi hem de ülke tarımı açısından önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.