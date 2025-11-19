ARA
Yüzlerce ton pirinç üretiliyor: Zorlu coğrafyada hasat başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde devam eden pirinç mesaisi, bölgeden çıkan yüksek miktardaki ürünle hem yerelde hem ulusal ölçekte tarımsal katma değer yaratıyor.


Artvin–Erzurum sınırındaki Yusufeli’nde pirinç tarlalarında yoğun mesai sürüyor. Her yıl yüzlerce ton ürünün elde edildiği bu bölge, hem ilçe ekonomisi hem de ülke tarımı açısından önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

1 Yıllardır bölgenin geçim kaynağı

Yıllardır bölgenin geçim kaynağı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yıllardır temel geçim kaynağı olan pirinç, bölgenin iklimi ve verimli toprakları sayesinde yüksek kaliteyle üretiliyor.

2 Dağlık yapıya rağmen üretim yapılıyor

Dağlık yapıya rağmen üretim yapılıyor

Dağlık yapısıyla bilinen bölgede pirinç yetiştirildiğini öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor.

3 Bazı köyler sular altında kalmıştı

Bazı köyler sular altında kalmıştı

Geçtiğimiz yıllarda baraj yapımı sırasında ilçe merkezi ve birçok köy sular altında kalmıştı. Buna rağmen, suların altında kalmayan köylerde üretime ara verilmedi.

4 Geleneksel yöntemlerle çalışmalar sürüyor

Geleneksel yöntemlerle çalışmalar sürüyor

Zorlu arazi koşullarına karşın üreticiler geleneksel yöntemlerle çalışmalarını sürdürüyor ve hasat döneminde ortaya ciddi bir emek konuyor.

5 Pirincin daha fazla tanıtılması isteniyor

Pirincin daha fazla tanıtılması isteniyor

Bölge halkı, pirincin Yusufeli markasıyla daha fazla tanıtılmasını ve desteklenmesini istiyor.

6 Coğrafi işaret olarak markalaşması hedefleniyor

Coğrafi işaret olarak markalaşması hedefleniyor

Yetkililer ise Yusufeli pirincinin önümüzdeki yıllarda coğrafi işaret alarak markalaşmasının hedeflendiğini belirtiyor.
