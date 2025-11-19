Yüzlerce ton pirinç üretiliyor: Zorlu coğrafyada hasat başladı

Artvin–Erzurum sınırındaki Yusufeli’nde pirinç tarlalarında yoğun mesai sürüyor. Her yıl yüzlerce ton ürünün elde edildiği bu bölge, hem ilçe ekonomisi hem de ülke tarımı açısından önemli bir üretim merkezi olarak öne çıkıyor.
1 Yıllardır bölgenin geçim kaynağı
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yıllardır temel geçim kaynağı olan pirinç, bölgenin iklimi ve verimli toprakları sayesinde yüksek kaliteyle üretiliyor.
2 Dağlık yapıya rağmen üretim yapılıyor
Dağlık yapısıyla bilinen bölgede pirinç yetiştirildiğini öğrenenler ise şaşkınlık yaşıyor.
3 Bazı köyler sular altında kalmıştı
Geçtiğimiz yıllarda baraj yapımı sırasında ilçe merkezi ve birçok köy sular altında kalmıştı. Buna rağmen, suların altında kalmayan köylerde üretime ara verilmedi.
4 Geleneksel yöntemlerle çalışmalar sürüyor
Zorlu arazi koşullarına karşın üreticiler geleneksel yöntemlerle çalışmalarını sürdürüyor ve hasat döneminde ortaya ciddi bir emek konuyor.
5 Pirincin daha fazla tanıtılması isteniyor
Bölge halkı, pirincin Yusufeli markasıyla daha fazla tanıtılmasını ve desteklenmesini istiyor.