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Milyoner CEO fil saldırısında hayatını kaybetti

Güney Afrika’nın en gözde av ve safari tesislerinden biri olan Gondwana’da korkunç bir olay yaşandı. Tesisin sahibi, 39 yaşındaki iş insanı FC Conradie, bir filin saldırısına uğradı.

25 Temmuz 2025 | 15:28
Son Güncellenme: 25 Temmuz 2025 | 15:39
Milyoner CEO fil saldırısında hayatını kaybetti

Altı tonluk filin aniden yönünü değiştirerek Conradie’ye saldırdığı, ardından onu defalarca ezdiği bildirildi. Yakınlardaki görevlilerin tüm çabalarına rağmen CEO kurtarılamadı.

Conradie, yalnızca tesisin sahibi değil; aynı zamanda spor yönetimi alanında faaliyet gösteren Caylix Group’un da kurucusu olarak biliniyordu. 

Gondwana yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Conradie'nin "sadece bir lider değil, aynı zamanda ilham veren bir vizyoner, sevgi dolu bir eş ve üç çocuk babası" olduğu vurgulandı. Ailesinin yaşadığı kaybın ardından kamuoyundan mahremiyet talep edilirken, süren soruşturma kapsamında spekülasyondan kaçınılması istendi.

Bu, rezervdeki ilk ölümcül fil saldırısı değil. 

Mart 2023’te de David Kandela isimli bir çalışan, fil sürüsünü yönlendirirken saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. 

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