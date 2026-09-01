Hobi diye başladı, hayatının işi oldu: 40'lı yaşlarından sonra yeteneğini keşfetti

İlçedeki girişimci kadınların çalıştığı Yukarı Mahalle'deki yöresel çarşıda da 2019 yazında atölye açtığını belirten Akın, şöyle devam etti:

"Burada geri dönüşümün yanı sıra ham ürünleri alıp boyayıp, dresuar, ayna, komodinler, abajur gibi ürünler yapıyorum. Çini kursuna da gitmiştim, bunları da diğerleriyle pekiştirdim. Halk Eğitimi Merkezinin açtığı sepetçilik kursu sayesinde de farklı sepetler, abajur kafaları yapıyorum. İnternet üzerinden online olarak da dersler aldım. Bu işin daha da derinine indikçe Türkiye'de bunları çok iyi yapan kadınlardan da ders aldım."

Sema Akın, eşinin ve çocuklarının desteğini aldığı süreçte yeteneğini 40'lı yaşlarından sonra fark ettiğine değinerek, bir kadının kendi parasını kazanmasının güzel olduğunu sözlerine ekledi.