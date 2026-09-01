İstanbul’un enflasyonu belli oldu: Ağustosta fiyatlar ne kadar arttı?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatlardaki değişimi yansıtan İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, Ağustos 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,66 yükseldi.

İstanbul’da yıllık enflasyon ise ağustos ayında yüzde 34,96 seviyesinde kaydedildi. Buna göre, Ağustos 2026’da fiyatlar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,96 artış gösterdi.

Ağustosta artış gösteren harcama gruplara

Ağustos ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde bir önceki aya göre eğitim Harcama grubunda yüzde 17,28, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 8,22, konut harcama grubunda yüzde 2,32, ulaştırma harcama grubunda yüzde 1,43, ev eşyası harcama grubunda yüzde 1,41, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 1,35, eğlence ve lültür harcama grubunda yüzde 1,11, haberleşme harcama grubunda yüzde 0,86, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 0,72, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 0,20 artış izlendi.

Giyim ve ayakkabı harcama grubunda yüzde 0,08 azalış görülürken, sağlık harcama grubunda fiyat değişimi gözlenmedi.

En yüksek grup artışı eğitim harcamalarında

İstanbul’da 2026 Ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut, ulaştırma harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda ise mevsimsel etkilere bağlı fiyat değişimleri ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

Ağustos ayında en yüksek grup artışı eğitim harcama grubunda (yüzde 17,28), en yüksek grup azalışı ise giyim ve ayakkabı harcama grubunda (0,08) izlendi.