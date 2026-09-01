KOSGEB'den KOBİ'lere destek: 6 ayda 27 milyar lirayı aştı

AA muhabirinin KOSGEB verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-haziran döneminde KOBİ'lerin desteklenmesine devam edilirken üretim güçlerini artırmaları için çalışmalar yürütüldü.

Bu dönemde en çok destek İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında verildi. Söz konusu programla 19 bin 144 işletmeye 6 milyar 458 milyon 644 bin 466 lira destek sağlandı.

KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına, dijital dönüşümlerine ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması için de çalışmalar yapıldı. Bu doğrultuda, Kapasite Geliştirme Destek Programı ile 1131 işletmeye, KOSGEB kaynağı kapsamında 1 milyar 186 milyon 176 bin 667 lira, kredi finansman kaynağı kapsamında ise 16 milyar 590 milyon 521 bin 225 lira destek verildi.

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler başta olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamak için de kurum tarafından desteklere devam edildi. Bu kapsamda, Girişimci Destek Programı (İş Geliştirme Desteği) ile 1022 işletmeye 690 milyon 141 bin 165 lira, Girişimci Destek Programı (İş Kurma Desteği) ile 864 işletmeye 25 milyon 553 bin 381 lira, Yönderlik ve Değerlendirme Destek Programı (YÖNDE) ile 806 işletmeye 16 milyon 59 bin 200 lira destek sunuldu.

Söz konusu dönemde, Yeşil Sanayi Destek Programı ile 466 işletmeye 480 milyon 752 bin 684 lira, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile 166 işletmeye 304 milyon 727 bin 845 lira, İleri Girişimci Destek Programı ile 69 işletmeye 2 milyon 387 bin 967 lira, AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı ile 57 işletmeye 7 milyon 771 bin 524 lira destek sağlandı.

Başkanlıkça 6 ayda, 43 işletmeye KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile KOSGEB kaynağı kapsamında 26 milyon 118 bin 679 lira ve kredi finansman kaynağı kapsamında 488 milyon 80 bin 69 lira destek verildi. Bu destekle, KOBİ'lerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının artırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi hedeflendi.

Söz konusu dönemde 17 işletme, Küresel Rekabetçilik Destek Programı ile 40 milyon 773 bin 434 lira desteği Başkanlığın kaynaklarından alırken 730 milyon 667 bin 247 liralık desteği kredi finansman kaynağı kapsamında aldı.

Desteklerin 9 milyardan fazlası KOSGEB kaynağından verildi

KOSGEB kaynağıyla girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılmasını sağlamak hedefiyle 42 işletme Geleneksel Girişimci Destek Programı ile 810 bin lira destek aldı.

Başkanlığın kendi öz kaynaklarından 27 işletmeye İŞGEM/TEKMER Destek Programı ile 12 milyon 537 bin 145 lira, 19 kuruluşa İşletme Geliştirme Destek Programı ile 1 milyon 885 bin 695 lira, 16 işletmeye Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 1 milyar 103 bin 312 lira, 8 işletmeye Stratejik Ürün Destek Programı ile 9 milyon 14 bin 267 lira, 2 işletmeye KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı ile 115 bin lira, bir işletmeye İşbirliği Destek Programı ile 669 bin 790 lira, bir işletmeye ise 48 bin 750 lira destek verildi.

Öte yandan, Teknoloji Merkezi Destek Programı ile bir işletmeye 3 milyon 878 bin 408 lira destek sağlandı. Ayrıca, 522 işletme İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı ile dış finansman kaynağı kapsamında 1 milyon 450 bin lira destek aldı.

Böylelikle, KOSGEB tarafından 2026'nın ilk 6 ayında 24 bin 424 işletmeye 9 milyar 269 milyon 169 bin 379 lirası Başkanlık öz kaynaklarından, 17 milyar 809 milyon 268 bin 541 lirası kredi finansmanıyla ve 1 milyon 450 bin lirası dış finansman kaynağından olmak üzere toplam 27 milyar 79 milyon 887 bin 920 lira destek sağlanmış oldu.