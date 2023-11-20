Napolyon'un şapkası rekor fiyata satıldı

Fontainebleau'daki Osenat müzayede evi tarafından açık arttırmaya çıkarılan şapkada, Napolyon'un 1815 yılında Elbe adasındaki sürgününden Antibes'e geçerken şapkasına taktığı bir kokart bulunuyor. Tarihçiler bu şapkanın Napolyon'un kimliğinin bir parçası olduğunu söylüyor.

Napolyon'un şapkayı yan takması savaşta tanınmasını sağlıyordu. Yıllar boyunca yaklaşık 120 şapkaya sahip olan Napolyon'dan geriye sadece 20 şapka kaldı ve bunların çoğu özel koleksiyonlarda bulunuyor. Şapka, geçen yıl ölen bir iş insanının koleksiyonundaki diğer Napolyon hatıralarıyla birlikte satıldı.

Şapkayı satın alan kişinin kimliği açıklanmadı.

Müzayedeci Jean Pierre Osenat, "İnsanlar bu şapkayı savaş meydanlarında gördüklerinde Napolyon'un orada olduğunu biliyorlardı. Bu, imparatorun sembolüydü" dedi. Osenat, şapkanın 19. Yüzyıl boyunca Napolyon'un sarayının levazım subayının ailesinde kaldığını söyledi.