ARA
DOLAR
48,25
0,05%
DOLAR
EURO
56,09
0,32%
EURO
ALTIN
6724,10
0,03%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

"Netanyahu bir yılan"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İngilizce ve İbranice açıklamaları arasındaki farka dikkati çekerek, Netanyahu'yu "yılan" olarak nitelendirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Netanyahu bir yılan"

Erakçi, sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Netanyahu'nun İngilizce ve İbranice açıklamaları arasındaki farka dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"İbranicede Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail adına İran'a karşı bir savaşa kandırıldığını açıkça övünerek haykırıyor. Netanyahu, ABD televizyonlarında 1000 saat yayın süresiyle Amerika'yı nasıl 'etkilediğini' açıkça gülerek anlatıyor. İngilizcede ise ABD Başkanı'nın (Donald Trump) liderliğini övüyor."

Erakçi, mesajının sonunda Netanyahu'yu "yılan" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonunda dün yayımlanan röportajında, "Yaklaşık 40 yıldır İran'la uğraşıyorum. Güvenlik teşkilatımızı İran'la doğrudan yüzleşmeye ikna etmem uzun zaman aldı. Ayrıca ABD'yi de bu anlayışa getirmek de uzun zaman aldı. Bunu yapabildim çünkü Amerikan televizyonunda yaklaşık 1000 saat yayınlandım." ifadelerini kullanmıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL