Vergi, SGK, MTV ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor

Yapılandırılan borçlarda ilk taksit için son ödeme tarihi 30 Eylül olacak. Sonraki taksitlerin ödemesi ise takip eden aylarda aylık olarak gerçekleştirilecek.

Taksitlerin zamanında yatırılmaması veya eksik ödenmesi tecilin ihlali anlamına gelecek. Ancak bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik yatırılması, tecilin ihlal edilmiş sayılmasına yol açmayacak.