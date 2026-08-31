Vergi, SGK, MTV ve trafik cezası borcu olanlar dikkat! Borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor

Kamuya borcu bulunanlar için yapılandırma başvurularında bugün son gün. Vergi, SGK primi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların başvurularını bugün tamamlaması gerekiyor.
Peki, borç yapılandırması için nereye başvuru yapılacak? Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? Ödeme seçenekleri neler? İşte borç yapılandırmasına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1 Borç yapılandırması hangi borçları kapsıyor?
Yapılandırmaya dahil edilen borçlar arasında vergi dairelerine ödenmesi gereken gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV ve harçların yanı sıra trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları bulunuyor.
SGK kapsamındaki sigorta ve işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları da yapılandırılabiliyor. Ayrıca vergi dairelerinin takibinde bulunan, 5 Haziran itibarıyla vadesi dolduğu halde 16 Haziran'a kadar ödenmeyen kamu alacakları için de taksitlendirme sağlanıyor.
2 Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılacak?
Vergi borçlarını yapılandırmak isteyenler başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet veya bağlı bulundukları vergi daireleri aracılığıyla yapabilecek.
Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her vergi dairesi için ayrı ayrı başvuruda bulunması gerekecek. SGK prim borçlarının yapılandırılmasında ise gerekli belgelerle ilgili sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekiyor.
3 Borç yapılandırmasında faiz oranı ne kadar?
Yapılandırılan borçlara yıllık yüzde 29 tecil faizi uygulanacak. Gerekli koşulları sağlayan borçlular 10 puanlık faiz indiriminden yararlanabilecek.
Borç tutarının 10 milyon lirayı aşmaması halinde ise teminat şartı aranmayacak.
Borcu 10 milyon lirayı geçenlerden ise yalnızca bu sınırın üzerindeki tutarın yarısı kadar teminat göstermeleri istenecek.
4 Borç yapılandırmasında kaç taksit uygulanacak?
Başvurularını belirlenen süre içerisinde tamamlayan borçlular, gerekli koşulları yerine getirmeleri durumunda uzun vadeli ödeme, faiz indirimi ve teminata ilişkin seçeneklerden yararlanabilecek.
Taksit süresi ise borcun türü ve borçlunun mali durumuna göre belirlenecek. Mali durumu uygun olanların borçları en fazla 36 ay, belirli kriterleri sağlayanların 48 ay, mali imkanları daha sınırlı olanların ise 72 aya kadar taksitlendirilebilecek.
KDV borçlarında uygulanabilecek taksit sayısı ise en fazla 12 olacak.
5 Borç yapılandırmasında ilk ödeme tarihi belli oldu
Yapılandırılan borçlarda ilk taksit için son ödeme tarihi 30 Eylül olacak. Sonraki taksitlerin ödemesi ise takip eden aylarda aylık olarak gerçekleştirilecek.
Taksitlerin zamanında yatırılmaması veya eksik ödenmesi tecilin ihlali anlamına gelecek. Ancak bir takvim yılı içerisinde en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi ya da eksik yatırılması, tecilin ihlal edilmiş sayılmasına yol açmayacak.