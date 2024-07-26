Netflix boykot çağrısıyla karşı karşıya: Peki, neden?

Netflix kurucu ortağı Reed Hastings'e ABD seçiminde Kamala Harris'in ABD başkanlığı adaylığını desteklemek için 7 milyon dolar bağışladığı haberleri tartışmaların fitilini ateşledi.

Newsweek'in haberine göre Netflix, kurucu ortağının Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına büyük bir bağışta bulunduğuna dair haberlerin ardından boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Variety'in haberine göre 7 milyon dolarlık bağış Hastings'in şimdiye kadar tek bir adaya yaptığı en büyük siyasi bağış. Hastings, Kasım ayında Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışmak için Demokrat delegelerin çoğunluğunun desteğini alan Harris'i X'ten tebrik etmiş ve "Kamala Harris'i tebrik ediyoruz, şimdi kazanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Hastings'in bağışı sosyal medyada özellikle Trump'ı destekleyenlerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada #BoycottNetflix etiketiyle iptal çağrıları yapılıyor.

