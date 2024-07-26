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Netflix boykot çağrısıyla karşı karşıya: Peki, neden?

Netflix kurucu ortağı Reed Hastings'in ABD seçiminde Kamala Harris'in adaylığını desteklemek için 7 milyon dolar bağışladığı haberleri tartışmaların fitilini ateşledi.

26 Temmuz 2024 | 17:15
Son Güncellenme: 26 Temmuz 2024 | 17:16
Netflix boykot çağrısıyla karşı karşıya: Peki, neden?

Netflix kurucu ortağı Reed Hastings'e ABD seçiminde Kamala Harris'in ABD başkanlığı adaylığını desteklemek için 7 milyon dolar bağışladığı haberleri tartışmaların fitilini ateşledi.

Newsweek'in haberine göre Netflix, kurucu ortağının Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına büyük bir bağışta bulunduğuna dair haberlerin ardından boykot çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Variety'in haberine göre 7 milyon dolarlık bağış Hastings'in şimdiye kadar tek bir adaya yaptığı en büyük siyasi bağış. Hastings, Kasım ayında Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı yarışmak için Demokrat delegelerin çoğunluğunun desteğini alan Harris'i X'ten tebrik etmiş ve "Kamala Harris'i tebrik ediyoruz, şimdi kazanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Hastings'in bağışı sosyal medyada özellikle Trump'ı destekleyenlerin büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada #BoycottNetflix etiketiyle iptal çağrıları yapılıyor.
 

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Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var
İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
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