Nobel ödüllü ekonomistten Fed'e faiz eleştirisi

Stratejistler genellikle Fed'in 17-18 Eylül'deki toplantısından çıkacak en olası sonucun 25 baz puanlık bir faiz indirimi olduğunu söylese de son günlerde 50 baz puanlık bir indirim için tahminler arttı.

Piyasa analizleriyle 2001 yılında Nobel Ödülü kazanan Stiglitz, JPMorgan'ın baş ABD ekonomisti gibi bu ay büyük bir faiz indirimi çağrısında bulunanlara katılıyor.

Joseph Stiglitz, ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantısında yarım puanlık bir faiz indirimi yapması gerektiğini söyleyerek, bankayı para politikasını sıkılaştırma konusunda “çok ileri, çok hızlı” gitmekle ve enflasyon sorununu daha da kötüleştirmekle suçladı.

CNBC'e konuşan Stiglitz, Fed'in daha büyük bir faiz indirimine gitmesinin enflasyon ve istihdam konularında yardımcı olacağını söyledi.

Stiglitz, Fed'in faiz oranlarını normalleştirmesinin “gerçekten önemli” olduğunu belirterek, ABD merkez bankasının 2008'den bu yana gösterge borçlanma faiz oranını bu kadar uzun bir süre sıfıra yakın tutmasının bir hata olduğunu sözlerine ekledi.