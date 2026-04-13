OpenAI CEO’sunun evine molotof kokteylli saldırı: 20 yaşında bir şüpheli yakalandı

Geçen Cuma gününün erken saatlerinde OpenAI CEO’su Sam Altman’ın San Francisco’daki evi saldırıya uğradı. Eve molotof kokteyli attığı belirlenen 20 yaşındaki bir şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



San Francisco Polis Departmanı (SFPD) tarafından yapılan açıklamaya göre olay, sabah saat 04:00 sularında gerçekleşti. Şüphelinin, Altman’ın konutuna "yakıcı bir patlayıcı madde" fırlatarak dış kapılardan birinde yangın çıkmasına neden olduğu ve ardından yaya olarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre; saldırganın eylemleri bununla da sınırlı kalmadı. Polis kayıtlarına göre aynı şahıs, konut saldırısının ardından OpenAI ofislerine giderek binayı yakma tehdidinde bulundu. SFPD, şahıs hakkında yürütülen hukuki sürecin devam ettiğini ve suçlamaların henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Güvenlik tehditleri artıyor



OpenAI sözcüsü, yaşananları doğrulayarak olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı. Ancak bu, şirkete yönelik ilk saldırı girişimi değil: Bir şahsın OpenAI ofislerini ziyaret ederek çalışanları ölümle tehdit etmesi üzerine genel merkez karantinaya alınmıştı. ChatGPT’nin üreticisi, son dönemde Mission Bay’deki binası önünde sık sık protesto gösterileriyle karşı karşıya kalıyor.

"Kelimelerin Gücünü Hafife Aldım"



Olayın ardından kişisel blogunda bir yazı kaleme alan Sam Altman, ailesinin güvenliğine dair endişelerini dile getirdi. Eşi ve bebeğinin fotoğrafını paylaşan Altman, "Benim hakkımda ne düşünürlerse düşünsünler, bu paylaşımın bir sonraki kişinin evimize patlayıcı atmasını engelleyeceğini umuyorum" dedi.

Altman, saldırının motivasyonu olarak medyadaki "kışkırtıcı" dile dikkat çekti

Altman, geçtiğimiz günlerde kendisini ve güvenilirliğini sorgulayan uzun bir New Yorker makalesine atıfta bulunarak, anlatıların ve kelimelerin insanları ne denli provoke edebileceğini hafife aldığını itiraf etti. Yazısında, "Son derece karmaşık bir durumun merkezinde yer alan, kusurlu bir insanım; her yıl daha iyi olmaya ve vizyonumuz için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. OpenAI yönetimi, polisin hızlı müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği içinde olduklarını vurguladı.