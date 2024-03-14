‘Para dismorfisi': ABD'de genç yetişkinlerin neredeyse yarısında var, işte belirtiler

Sosyal medyanın özsaygı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunuyor.

CNBC'de yer alan habere göre Bu sadece insanların dış görünüşleri ve sosyal statüleri hakkında hissettikleri için değil, aynı zamanda finansal refahları ve ekonomik durumları için de geçerli.

Yeni bir terim olan "para dismorfisi", Credit Karma'nın yakın tarihli bir raporuna göre, Amerikalıların yaklaşık üçte birinin veya %29'unun şu anda yaşadıklarını söylediği, genellikle mali durumlarını başkalarınınkiyle karşılaştırmaktan ve yetersiz hissetmekten kaynaklanan, kişinin mali durumuna ilişkin çarpık görüşü tanımlamayı amaçlamaktadır.

Credit Karma'ya göre, para dismorfisinin genç nesiller arasında daha da yaygın olması şaşırtıcı değil. Z kuşağının yaklaşık %43'ü ve Y kuşağının %41'i başkalarıyla kıyaslama yapmakta zorlanıyor ve kendilerini finansal olarak geride hissediyor.

Florida, Jacksonville'deki Life Planning Partners'ın kurucusu ve sertifikalı finansal planlamacı Carolyn McClanahan, "Bu çok uzun zamandır bir sorun, ancak sosyal medya bunu yepyeni bir seviyeye taşıdı. Kendinizi başarılı olarak göstermeniz gerektiğine dair bir algı var ve bu da pahalı bir saate ya da güzel bir arabaya sahip olmak anlamına geliyor ve bu doğru değil. Mutlu olduğunuzdan emin olmalısınız. Eşyalar sizi mutlu etmeyecektir." diyor.

Credit Karma, para dismorfisi yaşayanların çoğunun ortalamanın üzerinde birikime sahip olduğunu da tespit etti. Bununla birlikte, zengin olma fikrine takıntılı olduklarını itiraf etmeleri de muhtemeldir.

Amerikalıların sadece %14'ü kendini varlıklı görüyor

Edelman Financial Engines tarafından hazırlanan ayrı bir rapora göre, ne kadar paranız olursa olsun, iyi durumda olma hissi giderek daha da zorlaşıyor.

Federal Rezerv'in tüketici finansmanı anketine göre, ortalama bir hanenin net değeri son yıllarda yükseldi ve 2019 ile 2022 yılları arasında %37 arttı.

Edelman Financial Engines'e göre, yine de Amerikalıların yalnızca %14'ü kendilerini varlıklı olarak görüyor ve bu çıta giderek daha da ulaşılmaz hale geliyor.

LendingClub tarafından hazırlanan bir başka rapora göre, yılda 100.000 dolardan fazla kazanan Amerikalıların yarısından fazlası maaş çekiyle yaşadıklarını söylüyor.

Uzun süren yüksek enflasyon ve istikrarsızlık dönemi, çoğu tüketicinin satın alma gücünü ve güvenini azalttı. Bunda Instagram'ın da payı var.

Edelman Financial Engines finansal planlama direktörü Isabel Barrow, "Bulduğumuz şey, para durumunuz hakkında kötü hissetmek ile sosyal medyada ne kadar zaman harcadığınız arasında gerçekten güçlü bir bağlantı olduğuydu" dedi.



Edelman Financial Engines araştırmasına göre, tüketicilerin yaklaşık dörtte biri sosyal medya nedeniyle sahip oldukları para miktarından daha az memnun hissediyor. Hatta bu durum bazılarının "dijital Jones'lara" ayak uydurma baskısı nedeniyle tatil, ev tadilatı ya da lüks mallar gibi büyük harcamalar yapmasına bile neden olabiliyor.