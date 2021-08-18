ABD’li perakande devi Walmart, kripto para ve blockchain için yönetici aradığını duyurdu.

Temmuz ayının sonlarında ‘dijital para uzmanı’ pozisyonu için iş ilanı veren Amazon kripto para piyasasında büyük hareketliliğe neden olmuş hatta kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarını gündeme getirmişti.

Benzer bir hamle bu kez ABD’nin en büyük işverenlerinden biri olan perakende devi Walmart’tan geldi. Şirket kripto para ve blockchain için yönetici aradığını duyurdu.

Şirket, dijital para stratejisini geliştirmek için kripto para birimleri konusunda çalışabilecek bir personeli istihdam etmeyi planlıyor. Yayımlanan ilana göre yeni işe alınan kişinin kripto para birimi ile ilgili ortaklıklar kurması ve dijital para birimi alanında yatırım yapması bekleniyor.