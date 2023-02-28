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Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını durduracak

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Rusya'dan ham petrol ithalatını şubat veya mart ayında durduracağını açıkladı.

28 Şubat 2023 | 17:00
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Polonya, Rusya'dan petrol ithalatını durduracak

Polonya'nın PAP haber ajansına göre, Varşova yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle ithalata son vermeyi öncelik haline getirdi.

Hükümet toplantısının ardından PAP'a konuşan Morawiecki, 2016'dan bu yana Rusya'dan petrol ithalatının azaltıldığını ve yılbaşında yüzde 10'a düşürüldüğünü belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle "Rusya'nın karbon yakıtlarına yönelik topyekun ambargonun ana başlatıcısının Polonya olduğunu" dile getiren Morawiecki, "Rusya'dan petrol ithalatımız şubat veya martta sıfıra inecek." ifadesini kullandı.

Polonya'nın en büyük petrol ve gaz şirketi PKN Orlen, 25 Şubat'ta Rusya'nın Druzhba boru hattından Polonya'ya petrol sevkiyatını askıya aldığını duyurmuştu.

PKN Orlen'e göre, Rus enerji şirketi Rosneft ile olan sözleşmenin sona erdiği şubatın başından bu yana Rus petrolü ithalatı, ülke ihtiyacının yalnızca yüzde 10'u düzeyinde bulunuyor.

PKN Orlen'in petrol ithalatının yüzde 90'ı Rusya dışındaki kaynaklardan karşılanıyor.27 lira (10 bin 504 dolar

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