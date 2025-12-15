Shelter raporladı: Artan barınma masrafları 382 bin kişiyi evsiz bıraktı

İngiltere’de artan barınma masrafları nedeniyle evsizlik krizi büyümeye devam ediyor. Evsizlere barınma konusunda yardım sağlayan İngiltere merkezli Shelter kuruluşu, ülkedeki evsizlerin sayısına ilişkin bir rapor yayımladı. Shelter’ın hükümet istatistikleri ve incelemeleri doğrultusunda hazırladığı raporda, ülkede 175 bini çocuk olmak üzere 382 bin 618 kişinin barınma sorun yaşadığı belirtildi. Raporda, sokaklarda uyumak zorunda kalan ve geçici konaklama yerlerinde barınan kişilerin sayısında yüksek bir artış yaşandığı belirtildi. Ayrıca, toplamda 350 bin 480 kişinin yerel yönetimler tarafından sağlanan geçici adreslerde kaldığı ve bu kişilerin ülkedeki toplam evsizlerin sayısının yüzde 90’ından fazlasını oluşturduğunun altı çizildi. Bu kapsamda 84 bin 240 hanenin evsiz olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Buna ek olarak, 7 bin 146 kişinin de kendi imkanlarıyla geçici konaklama yerlerinde kaldığı belirtildi. Raporda, her gece 4 bin 667 kişinin sokakta yatmak zorunda kaldığı bildirilirken, 16 bin 294 kişinin de otel ve pansiyonlar gibi geçici konaklama yerlerinde kaldığı, 4 bin 31 kişinin ise sosyal hizmetler tarafından sağlanan konaklama yerlerinde kaldığı açıklandı.

Shelter, İngiltere’deki evsizlerin yarısından fazlasının başkent Londra’da bulunduğunu bildirirken, şehirdeki her 45 kişiden 1’inin evsiz olduğunu öne sürdü. Shelter Yöneticisi Sarah Elliot, evsizlik sorununun ülkenin diğer bölgelerinde de yükselişte olduğunun altını çizerken, "Kış mevsiminde 382 binden fazla kişinin ‘evim’ diyebileceği güvenli bir yeri olmaması akıl almaz bir durum. Shelter’da her gün geçici konaklama talebinde bulunurken bir kış mevsimini daha beklentiyle geçirmekten korkan ebeveynlerin haberlerini duyuyoruz. Hükümeti, konut kira yardımlarındaki dondurma durumunu sonlandırarak evsiz kalan ailelere yardım etmeye çağırıyoruz. Bu şekilde binlerce çocuk geçici barınma yerlerinden ayrılarak bir eve yerleşebilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere’de 2029 yılına kadar evsizlikle mücadele için 3,5 milyar sterlin harcanacak

İngiltere’nin İşçi Parti hükümetinden 11 Aralık’ta yapılan açıklama ile 2029 yılına kadar ülkedeki evsizlerin sayısının yarı yarıya düşürülmesinin hedeflendiğini bildirerek, "Evsizliği Sonlandırma Ulusal Planı’nın" yürürlüğe konulduğunu duyurdu. Hastanelerden taburcu olduktan veya cezaevlerinden beraat eden kişilerin konutlarını kaybetmesinin ve evsiz kalmasının önüne geçilmesini öngören çalışma kapsamında 3 yıl içinde 3,5 milyar sterlin değerinde kaynak hazırlandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu çalışma dahilinde kamu kuruluşları, belediye başkanları ve yerel konseylerin ortak iş birliği ile evsizlik vakalarının önlemek için mücadele edileceği belirtildi.