  MSB: Karadeniz'de bir İHA, F-16'larımız tarafından düşürüldü

MSB: Karadeniz’de bir İHA, F-16’larımız tarafından düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü bildirdi.


MSB: Karadeniz’de bir İHA, F-16’larımız tarafından düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır. Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16’larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denildi.
 

