ABD Başkanı Donald Trump, seçimlere 3 gün kalan kritik eyaletlerden Pennsylvania’da 4 miting birden düzenlerken, Demokrat rakibi Joe Biden ise Michigan’da taraftarlarıyla buluştu.

3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayımın devam ettiği ABD’de, Başkan Trump yoğun seçim trafiğine devam ediyor.

Seçimlerin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania’da 4 farklı kentte seçim mitingini organize eden Trump, ilk olarak Newtown kentinde taraftarlarına seslendi.

Ağırlıklı olarak Demokrat rakibi Joe Biden’a yüklenen Trump, Biden’ın ekonomi politikalarının milyonlarca kişinin işten çıkarılmasına neden olacağını ileri sürdü.

Kendisinin ekonomi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çok başarılı olduğunu savunan Trump, seçmenlerden ülke yönetimi için kendisine 4 yıl daha şans verilmesini istedi. Bir sonraki durağında Reading kentinde mitinge katılacak olan Trump, daha sonra da Butler ve Montoursville kentlerindeki seçim mitinglerinde destekçilerine seslenecek.

Trump’ın pazar günkü takviminde de Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida eyaletlerinde 5 ayrı seçim mitingi düzenlemesi bekleniyor.

BIDEN VE OBAMA’DAN ORTAK MİTİNG *

Öte yandan anketlerde Trump’ın önünde gözüken Demokrat aday Joe Biden ise eski ABD Başkanı Barack Obama ile birlikte bir diğer kritik eyalet olan Michigan’da ortak etkinliğe katıldı. Pennsylvania’da seçim çalışmalarını sürdürecek olan Biden’ın 3 Kasım’da kendi memleketi olan Delaware’de olacağı açıklandı.

KULLANILAN OY SAYISI 90 MİLYONU GEÇTİ *

ABD’de başkanlık seçimi için erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi “ABD Seçimler Projesi”ne göre, posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şimdiye kadar 90 milyon 55 bin 33 kişi oy kullandı.

Kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçiminde kullanılan toplam oyların yüzde 65,3’üne denk geldiği belirtildi.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 57 milyonu geçti, 33 milyona yakın kişi de oylarını seçim merkezlerinde kullanmayı tercih etti.

California 9 milyon 763 bin, Teksas 9 milyon 669 bin ve Florida 8 milyon 294 binden fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken, posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 91 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği bildirildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta yoluyla veya sandık başında erken oylamaya izin verilmesinin, bu seçimlerde oy kullananların sayısının rekor düzeyde yükselmesinde ana etken olduğunu ifade etmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da seçmenlerin yüzde 65’ine tekabül edeceğine ve 1908’den bu yana yapılan seçimlerdeki en yüksek katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.

ABD SEÇİMİ İÇİN SETA ANALİZİ *

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 3 Kasım’da yapılacak olan seçimin ele alındığı “2020 ABD Başkanlık Seçimi” başlıklı raporunu yayımlandı.

SETA’dan yapılan açıklamaya göre Kılıç Buğra Kanat ve Elif Gültekin tarafından kaleme alınan raporda, seçimlere doğru ABD iç politika gündemi, ABD başkanlık seçim sistemi, başkan olmak için gereken temel nitelikler, partilerin aday belirleme süreçleri, ön seçimler, seçimin temel kuralları, parti kongreleri ve seçim öncesi anketler hakkında bilgilere yer verildi.

ABD TARİHİ İÇİN KRİTİK BİR SEÇİM *

Yapılacak seçimin hem Washington yönetiminin uluslararası sistemdeki rolü hem de ABD iç politikası açılarından en önemli ve kafa karıştırıcı seçimlerden birisi olacağına dikkat çekilen raporda, Kovid-19 salgınının tam ortasında gerçekleşmesi ve pandeminin yarattığı ekonomik darboğaz sebebiyle 2020 başkanlık seçiminin ABD tarihi için de kritik bir seçim olacağı belirtildi.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın yerel ve küresel ölçekte gündem teşkil eden önemli konularda birbirlerinden oldukça farklı noktada oldukları vurgulanan raporda, şunlar ifade edildi:

TOPLUMSAL GERİLİM VE KUTUPLAŞMA *

“ABD’de yaşanan toplumsal gerilim ve siyasi kutuplaşma iki adayın da söylemine yansımış durumda. Bu gerilimin 3 Kasım’da yapılacak seçimlerden sonra ortadan kalkmasına kimse ihtimal vermiyor. Trump’ın seçimi kaybetmesi durumunda dahi “Trumpism” olarak adlandırabileceğimiz sağ popülizm ABD’de var olmaya devam edecek. Aynı şekilde Biden’ın kaybetmesi durumunda protestolar, hashtag aktivizmi ve Z kuşağı hareketliliği kendini göstermeye devam edecek. İki aday şu an ABD’de mevcut tüm fay hatlarının hareketlendiği bir dönemde oldukça çekişmeli bir yarışın içinde hedefledikleri ve hayal ettikleri ABD için seçmenlerin oyuna talip olmuş durumdalar.”

TRUMP’IN RAHAT OLDUĞU DÖNEM *

Raporda, Başkan Trump için kongrede süren azil sürecinin beraat ile sonuçlanmasının kendisi açısından en büyük seçim malzemelerinden biri haline geldiği ve Ocak 2020’de ABD’de işsizlik oranının son 50 yılın en düşük düzeyi olan yüzde 3,5 seviyesine gerilediği vurgulanırken, Demokrat adaylar arasında uzun süren ön seçim yarışının başkan aday adaylarını epey hırpaladığı ve bu durumun Demokratlar arasında 2020 seçimi için karamsar bir senaryonun ortaya çıkmasına neden olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE DENGELER DEĞİŞTİ *

Ocak ayında Trump’ın lehine işleyen bu sürecin koronavirüs krizinin ortaya çıkmasıyla bir anda belirsizliğe sebep olmaya başladığı, Başkan Trump’ın ilk andan itibaren bu salgınla ilgili sorular karşısında ilgisiz ve endişesiz bir görüntü sergilediği belirtilen raporda, pandemi krizinin Demokratları, Trump yönetimine karşı en önemli birleştirici öge haline getirdiği kaydedildi.

ANKETLERDE BIDEN ÖNDE AMA BU YARIŞIN BİTTİĞİ ANLAMINA GELMİYOR *

Seçimde son düzlük olarak kabul edilen ekim ayına girildiğinde anketlerin Biden’ı, Trump karşısında önde gösterdiğine işaret edilen raporda, şöyle devam edildi:

“Ancak bu durum yarışın henüz sona erdiği anlamına gelmiyor. Birincisi Ekim 2016’da Clinton ve Trump arasında da ulusal anketlerde en az beş puan Clinton lehine bir fark bulunuyordu. Fakat yarışı Trump kazandı. Dahası ABD’de Demokratlar lehine olan demografik dönüşüm, ABD’deki seçim sistemi sebebiyle tam olarak başkanlık yarışında Demokrat adayın ipi göğüslemesi için yeterli olmuyor.

KARARSIZ EYALETLER SONUCU BELİRLEYECEK *

1992’de yapılan başkanlık yarışından bu yana 2004 seçimi haricinde tüm başkanlık seçimlerinde ulusal anlamda Demokratlar yarışı önde kapatıyor. Ancak bu durum 2000’de George W. Bush’un ve 2016’da Donald Trump’ın Cumhuriyetçi Parti adayı olarak başkan olmasını engellemedi. Dolayısıyla Biden, bu anketlerde ulusal çapta Trump’a fark atmış bile olsa Amerikan seçim sisteminden dolayı kararsız eyaletlerin ve kilit demografik yapıların etkisi seçim sonucunu belirleyecek.”

Raporda ayrıca seçim öncesi anketlere ilişkin detaylı grafik ve analizlere de yer verildi.

SEÇİM TAHMİNLERİ *

Analizde farklı kurumların seçim tahminlerine de yer veriliyor. 9 farklı örgütün 2020 başkanlık seçimi hakkındaki tahminlerini bir araya getirerek oluşturulmuş harita da rapor da yer alıyor. Söz konusu haritaya göre Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ve Arizona eyaletlerinde Demokratlar seçim yarışını önde bitirirken North Carolina ve Florida’da seçim sonucunun sürpriz olması bekleniyor. Bu tahmine göre demokratlar seçimi 290 delege alarak kazanırken Cumhuriyetçiler ise 163 delege ile seçim yarışını tamamlıyor

Politico’nun tahminine göre Pennsylvania, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde Demokratlar seçim yarışını önde bitirirken North Carolina, Florida ve Arizona’da seçim sonucunun sürpriz olması bekleniyor.

Politico’ya göre Demokratlar seçimi 279 delege alarak kazanırken Cumhuriyetçiler ise 179 delege ile seçim yarışını tamamlıyor.

Raporun tam metnine SETA’nın internet sitesi www.setav.org adresinden ulaşılabilir.