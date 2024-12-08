ARA
DOLAR
34,79
0,30%
DOLAR
EURO
36,81
-0,03%
EURO
GRAM ALTIN
2944,98
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10081,00
1,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rus ajanslar duyurdu: Esad'ın yeri belli oldu

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Esad ve ailesinin Moskova’ya ulaştığı ve Rusya'nın kendilerine sığınma teklif ettiği bildirildi. Yine Rus Sputnik'te de benzer bir haber yer aldı.

08 Aralık 2024 | 21:16
Son Güncellenme: 08 Aralık 2024 | 21:30
Rus ajanslar duyurdu: Esad'ın yeri belli oldu

Kremlin'den bir kaynağın Rus haber ajansı Sputnik'e bildirdiğine göre ise Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı. Söz konusu kaynak ayrıca Rusya'nın Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını söylemiş. Sputnik'in haberi şöyle: "Kaynak, 'Rusya, müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlatılması gerekliliği temelinde Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi çözüm arayışını her zaman desteklemiştir. Rus yetkililer, Suriye’deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti eden silahlı Suriye muhalefetinin liderliği ile temas halindedir. Suriye halkının çıkarları ve Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına siyasi diyaloğun devam etmesini umuyoruz' vurgusunu yaptı".

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARDAN...

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

AVRUPA KOMİSYONUNDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra tüm azınlıklar için güvenli bir Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi. Leyen, "Avrupa, ulusal birliği korumayı ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletinin yeniden inşasını desteklemeye hazır. Zalim Esad diktatörlüğü çöktü. Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz değil" dedi.

HAKAN FİDAN:SURİYE YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün yaptığı açıklamada bu sabah itibarıyla Suriye'nin yeni bir aşamaya ulaştığını belirterek, "Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor, aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilirler." dedi. Fidan, "Herhangi bir PKK uzantısı, Suriye'de herhangi bir şekilde meşru bir taraf olarak değerlendirilemez. Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz" diye konuştu.


 


 

İlgili Haberler
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü: 24 yıllık Esad dönemi bitti
Suriye’deki 61 yıllık Baas rejimi çöktü: 24 yıllık Esad dönemi bitti
0
  • ALTIN GRAM - TL 2944,98 0,36%
  • ALTIN ONS 2633,26 0,07%
  • BIST 100 10081 1,46%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,961 -0,086%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41505 0,87613%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,55 -0,9382%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,7865 0,2951%
  • EURO/DOLAR 1,0568 -0,1469%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8113 -0,033%
  • STERLIN/DOLAR 1,27396 -0,0945%
Borsa Haberleri
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Yarın 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
Yarın 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)
Batısöke Çimento'dan (BSOKE) bedelli açıklaması
Merit Turizm (MERIT) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL