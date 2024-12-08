Rus ajanslar duyurdu: Esad'ın yeri belli oldu

Kremlin'den bir kaynağın Rus haber ajansı Sputnik'e bildirdiğine göre ise Esad ve ailesi Moskova'ya ulaştı. Söz konusu kaynak ayrıca Rusya'nın Esad'a ve ailesine sığınma hakkı tanıdığını söylemiş. Sputnik'in haberi şöyle: "Kaynak, 'Rusya, müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlatılması gerekliliği temelinde Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi çözüm arayışını her zaman desteklemiştir. Rus yetkililer, Suriye’deki Rus askeri üslerinin ve diplomatik kurumlarının güvenliğini garanti eden silahlı Suriye muhalefetinin liderliği ile temas halindedir. Suriye halkının çıkarları ve Rusya ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına siyasi diyaloğun devam etmesini umuyoruz' vurgusunu yaptı".

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

BUGÜNKÜ AÇIKLAMALARDAN...

CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'de güvenli ve ekonomik olarak elverişli ortamın tesisi ile yıllardır vatanlarından uzak yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin onurlu, güvenli ve gönüllü dönüşü de sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

AVRUPA KOMİSYONUNDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra tüm azınlıklar için güvenli bir Suriye'nin yeniden inşasına yardımcı olacağını söyledi. Leyen, "Avrupa, ulusal birliği korumayı ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletinin yeniden inşasını desteklemeye hazır. Zalim Esad diktatörlüğü çöktü. Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz değil" dedi.

HAKAN FİDAN:SURİYE YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün yaptığı açıklamada bu sabah itibarıyla Suriye'nin yeni bir aşamaya ulaştığını belirterek, "Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, istikrarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük bir önem atfediyor, aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek durumunda olan milyonlarca Suriyeli, artık ülkelerine geri dönebilirler." dedi. Fidan, "Herhangi bir PKK uzantısı, Suriye'de herhangi bir şekilde meşru bir taraf olarak değerlendirilemez. Suriye'deki görüşmelerde görüşeceğimiz bir taraf olamaz" diye konuştu.







