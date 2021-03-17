ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin için katil benzetmesi yapan Biden, “Putin seçimlere müdahalesinin bedelini ödeyecek” dedi. Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarının ardından değer kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin’in katil” olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için “bedel ödeyeceğini” söyledi.

Geçtiğimiz gün ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından yayımlanan 15 sayfalık değerlendirme raporunda, Rusya’nın Demokrat aday Joe Biden’a karşı “dezenformasyon” içeren iddiaları yaydığı ifade edildi. Raporda, Biden ailesi ile Ukrayna arasında olduğu iddia edilen bazı finansal işlemlerle ilgili haberlerde Moskova’nın parmağının olduğu öne sürüldü, söz konusu iddialarla Biden’ın adaylığının yıpratılmaya çalışıldığı belirtilmişti.

İran’ın da Donald Trump aleyhindeki bazı “dezenformasyon kampanyalarını” yürüttüğü öne sürülen raporda, Çin’in ABD ile ilişkilerinde istikrar arayışında olduğu ve seçimlere müdahale etme gibi bir amaç taşımadığını sonucuna ulaşıldığı değerlendirmesine yer verilmişti.

Raporda, Rusya ve İran ölçeğinde olmasa da Venezuela, Küba ve Hizbullah’ın da seçimlere etki etmeye yönelik girişimler içinde oldukları sonucuna ulaşıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Rus piyasaları açıklamanın ardından negatif seyrediyor

Rus rublesi ve borsası, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle “bedel ödeyeceğini” söylemesinin ardından değer kaybetti.

Dolar/ruble paritesi yüzde 1,2 artarak 74 seviyesine, euro/ruble paritesi de yüzde 1 yükselişle 88’e çıktı.

Moskova Borsası (MICEX), yüzde 2 değer kaybederek 3.515 puana, RTS endeksi de yüzde 3’ün üzerinde azalarak 1.503 puana düştü.