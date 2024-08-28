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Rusya: Kursk NGS yakınlarında Ukrayna ordusuna ait bomba imha edildi

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan ABD yapımı misket bombasının Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) yakınlarında imha edildiğini bildirdi.

28 Ağustos 2024 | 14:11
Son Güncellenme: 28 Ağustos 2024 | 14:22
Rusya: Kursk NGS yakınlarında Ukrayna ordusuna ait bomba imha edildi

Rosgvardiya’dan yapılan yazılı açıklamada, Kursk NGS’ye 5 kilometre uzaklıkta Ukrayna ordusuna ait patlamamış misket bombasının tespit edildiği belirtildi.

Bombanın ABD yapımı HIMARS sisteminden fırlatıldığının tespit edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Rosgvardiya ekiplerinin bombayı kontrollü bir şekilde imha ettiği kaydedildi.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, dün bölgeye yaptığı ziyarette, "Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." demişti.

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