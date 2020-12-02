Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Dmitriyev, 2021 başından itibaren Sputnik V aşısının diğer ülkelerde de satışa sunulacağını açıkladı.

Dmitriyev, Sputnik V aşısının diğer ülkelerde geliştirilen benzer aşılara göre çok daha ucuz olacağı görüşünde. Dmitriyev aşının fiyatı için “Doz başına 10 dolar” açıklamasını yaptı.

Sputnik’in haberine göre Dmitriyev, “Sputnik V, gelen yılın başından itibaren diğer ülkelerde toplu aşılama için satışa sunulacak. Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin maliyeti doz başına 10 dolardan az olacak” diye konuştu. Dmitriyev, aşıyı, tüm dünyanın erişebileceği hale getirmeye odaklandıklarını; aşının tüm ülkelerde aynı fiyattan satışa sunulacağını kaydetti.

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 40’tan fazla ülkenin Sputnik V için başvuruda bulunduğunu söyleyen Dmitriyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1.2 milyar doz için sipariş aldık. Hindistan, Çin, Güney Kore, Arjantin ve diğer ülkelerdeki ortaklarımızla birlikte üretimi üzerinde çalışacağız. Ayrıca ilgi duyan tüm ülkelerle işbirliği kuruyor, teknolojimizi paylaşmak istiyoruz”.

Bu konuda politikayı unutmaları ve sorun üzerinde ortaklaşa çalışmaları gerektiğini belirten Dmitriyev, “Hiçbir aşı küresel sorunu çözemez. Bir dizi aşıya ihtiyacımız var, farklı aşılar birlikte çalışmalı” diye konuştu.

‘Martta üretim kapasitesi 40 milyon doza çıkabilir’

Rusya’nın bu ay içerisinde 2 milyon doz aşı üreteceğini belirten Dmitriyev, “Bir doz iki iğne demek, yani toplamda 4 milyon iğne. Ocak ve şubatta daha da artıracağız. Marta kadar en az ayda ortalama 40 milyon doz üretecek kapasiteye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hatta daha da fazlasını bekliyoruz, ama bu şu an için yapılan tahminler” ifadesini kullandı.

RUSYA’DA TOPLU AŞILAMA HAFTAYA BAŞLIYOR *

Öte yandan Rusya’da gelecek hafta başlayacak olan Kovid-19’a karşı toplu aşılamada sağlık çalışanları ve öğretmenlere öncelik verilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını verdi.

Putin, Rus hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu anlatan Putin, “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.

Rusya’da 2 milyon doz Kovid-19 aşısının üretildiğini belirten Putin, “Bu da bize toplu olmasa da geniş çaplı aşılamaya başlama fırsatı veriyor. Aşılama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlerle başlayacak.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ülkede yapılacak toplu aşılamada Rus vatandaşlarının öncelik sahibi olacağını söylemişti.

Rus yapımı Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki Kovid-19 aşısının üretimlerine bir süre önce başlamıştı.