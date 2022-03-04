Teknoloji

ABD’li teknoloji devlerinden Apple, Rusya’daki tüm satışlarını durdururken, Apple Pay ve diğer hizmetlerin de kısıtlanacağını bildirdi. Apple, Rus devlet medyası “RT News” ve “Sputnik News” uygulamalarının da Rusya dışındaki uygulama mağazalarından indirilmesini engelledi.

Google’ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube ise Rus devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik’in Avrupa’da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldı. Ayrıca Google, Rus yayıncıları RT ve Sputnik’e bağlı mobil uygulamaları engelledi.

Microsoft da RT’nin mobil uygulamalarını Windows App Store’dan kaldıracağını ve Rus devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Bilgisayar üreticisi Dell Technologies, Rusya ve Ukrayna’daki ürün satışlarını askıya alırken, yazılım şirketi Oracle Rusya’daki operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.