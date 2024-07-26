ARA
Bist 100
10936,21
0,6%
Bist 100
Dolar/TL
33,0618
0,3394%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9112
0,0897%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0851
0,0461%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2519,72
0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Son anket: Trump ile Harris arasındaki oy farkında dikkat çeken değişim

Son anket: Trump ile Harris arasındaki oy farkında dikkat çeken değişim

ABD’de yapılan ankette, Demokrat Partili Başkan Joe Biden'dan adaylığı devralan yardımcısı Kamala Harris'in Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile arasındaki oy farkını 1 puana indirdiği görüldü.

26 Temmuz 2024 | 10:41
Son anket: Trump ile Harris arasındaki oy farkında dikkat çeken değişim

New York Times/Sienna Koleji tarafından yaptırılan en son anket, Trump ile Harris'in mevcut oy oranları hakkındaki tahminleri gösterdi.

22-24 Temmuz tarihlerinde ulusal çapta 1142 yetişkin ile gerçekleştirilen ankette, Trump'a 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 çıkarken, Harris 1 puan geriden gelerek yüzde 47'de kaldı.

Biden ile Trump'ın 27 Haziran'daki canlı yayın seçim tartışmasından sonra yapılan aynı ankette Biden'ın Trump'ın 6 puan arkasına düştüğü görülmüştü.

Siyasi gözlemciler, Biden'ın 19 Temmuz'da yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından yerine aday olarak gösterip destek verdiği Harris'in, daha bir hafta geçmeden rakibi Trump'ı 1 puan geriden izleyecek şekilde arayı kapatmasını bu aşamada başarı olarak değerlendiriyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2519,72 0,51%
  • ALTIN ONS 2370,49 0,25%
  • BIST 100 10936,21 0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,033 0,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38112 -0,10199%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,51 0,4791%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0618 0,3394%
  • EURO/DOLAR 1,0851 0,0461%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9112 0,0897%
  • STERLIN/DOLAR 1,28684 0,1354%
Borsa Haberleri
Kervan Gıda'dan (KRVGD) bedelsiz açıklaması
Inveo Yatırım Holding'ten (INVEO) bedelsiz açıklaması
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
Kervan Gıda'dan (KRVGD) bedelsiz açıklaması
Inveo Yatırım Holding'ten (INVEO) bedelsiz açıklaması
Migros (MGROS) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) satın alma haberini duyurdu
SPK’den 8 kişiye 2 yıl işlem yasağı kararı geldi
Bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tüpraş 1 milyon varil petrolün tamamını geri aldı
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Bilançosunu açıkladı: 6 ayda 2,7 milyar lira net kar
Türk Hava Yolları (THYAO) yeni şirketi duyurdu
SPK'den 3 şirkete bedelsiz onayı geldi
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
Tümosan'dan (TMSN) rekabet soruşturması hakkında açıklama
Europower Enerji (EUPWR) temettü kararını duyurdu
Matriks (MTRKS) temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL