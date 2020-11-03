Rusya’da yankı uyandıran cinayet… Rus oligark Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarında iki maskeli kişi tarafından okla vurularak öldürüldü.

BBC’nin haberine göre Rus istihbarat birimi, olayın Moskova’nın 40 kilometre uzağındaki Istra kasabasında bir saunada meydana geldiğini duyurdu. Korkunç cinayet sauna kabininin dışında meydana geldi. Marugov’un kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen yetkililer cansız bedenini buldular. Haberde cinayet aleti tatar yayının da cinayet mahalinde bırakıldığı belirtildi.

Ozyorsky ve Meat Empire sosis fabrikalarının sahibi olan Marugov’un ölümü Moskova’da büyük yankı uyandırdı. Soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırganların Marugov’dan zorla para istediklerini ve okla vurduktan sonra bir otomobile binerek kaçtıklarını açıkladı. Olayla ilgili araştırma sürüyor. Marugov’un oğlu Alexander geçen yıl Moskova’da geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.