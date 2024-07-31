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  • Starbucks'ın 3. çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı

Starbucks'ın 3. çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde yüzde 3 düşerken, geliri 0,6 azalışla 9,11 milyar dolara inerek beklentilerin altında kaldı.

31 Temmuz 2024 | 09:04
Starbucks'ın 3. çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı

Mali takviminde 30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi üçüncü çeyrek olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 3 azaldı.

Şirketin Kuzey Amerika'daki satışları yüzde 2 ve uluslararası satışları yüzde 7 geriledi.

Geliri beklentilerin altında kaldı

Starbucks'ın toplam net geliri, nisan-haziran döneminde yüzde 0,6 azalışla 9,11 milyar dolara indi. Şirketin toplam net geliri geçen yılın aynı döneminde 9,16 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Piyasa beklentileri şirketin gelirinin bu dönemde 9,24 milyar dolar olması yönündeydi.

Starbucks'ın geçen senenin nisan-haziran döneminde 99 sent olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 93 sente indi.

Şirketin hisse başına karı bu dönemde piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi.

Starbucks, İsrail'e destek veren uluslararası firmalara yönelik boykottan olumsuz etkilenmişti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

Kahve zinciri, geçen yıl ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.

Şirketin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonunda bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

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SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
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