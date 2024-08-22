ARA
DOLAR
33,92
0,16%
DOLAR
EURO
37,80
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
2702,56
-1,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
9898,63
-0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Starbucks'ın yeni CEO'suna 'özel uçak' tepkisi: 'İkiyüzlülük'

Starbucks'ın yeni CEO'suna 'özel uçak' tepkisi: 'İkiyüzlülük'

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'a başkan ve Üst Yönetici (CEO) olarak atanan Brian Niccol, evinden genel merkeze şirket uçağıyla gidip geleceğinin ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu.

22 Ağustos 2024 | 12:53
Starbucks'ın yeni CEO'suna 'özel uçak' tepkisi: 'İkiyüzlülük'

The Guardian'ın haberine göre, Starbucks'ın iş teklifi mektubunda, California'da yaşayan Niccol'un evinden çalışmaya devam edebileceği ancak görevde kaldığı süre boyunca gerekli olduğu ölçüde Washington eyaletindeki genel merkeze de gelmek zorunda olduğu ifade edildi.

Mektupta, Niccol'un ikamet ettiği şehirden yaklaşık 1600 kilometre ötedeki genel merkeze yapacağı seyahatler için şirketin uçağını kullanma hakkına sahip olacağı belirtildi.

Niccol'un 1600 kilometre için özel uçak kullanacağının ortaya çıkmasının ardından Starbucks ve yeni CEO'su çevrecilerce eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, çevreye verdiği zararı azaltmak amacıyla Starbucks'ın plastik yerine kağıt pipet kullanmaya başlamasına işaret ederek, Niccol'un özel uçak kullanmasını "ikiyüzlülük" olarak niteledi.

İklim değişikliğine dikkat eden bir şirketin bu kararı almaması gerektiğini belirten kullanıcılar, Starbucks'ın "çevreye duyarlı olduğu iddialarına kanmayın" şeklinde yorum yaptı.

CNBC'ye konuşan bir Starbucks sözcüsü, Niccol'un şirketin hibrit çalışma politikaları doğrultusunda haftada en az üç gün Starbucks'ın Washington'daki Seattle ofisinden çalışmasının beklendiğini söylemişti.

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrılmış, yerine Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un atandığı açıklanmıştı.

Niccol, 9 Eylül'de yeni görevine başlayacak.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2702,56 -1,2%
  • ALTIN ONS 2478,35 -1,35%
  • BIST 100 9898,63 -0,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,289 0,753%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36054 0,08754%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,31 -0,2646%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9178 0,1593%
  • EURO/DOLAR 1,1105 -0,3987%
  • EURO/TURK LIRASI 37,8005 0,0644%
  • STERLIN/DOLAR 1,3096 0,03781%
Borsa Haberleri
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Turkcell'den hisse geri alımı
Yabancı yatırımcı hisse sattı, tahvil aldı
Smart Güneş'ten (SMRTG) Bulgaristan adımı
Borsada 1 hisse için kredili işlem tedbiri
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL