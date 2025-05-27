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  • 5 milyon kişi tapu alacak: Düzenleme en çok bu 8 ildekileri etkileyecek

5 milyon kişi tapu alacak: Düzenleme en çok bu 8 ildekileri etkileyecek

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullanan vatandaşların mülkiyet haklarını belirleyip tapularını verecek.

27 Mayıs 2025 | 12:42
Son Güncellenme: 27 Mayıs 2025 | 12:44
5 milyon kişi tapu alacak: Düzenleme en çok bu 8 ildekileri etkileyecek

Bakan Murat Kurum, geçen hafta 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenerek tapuların hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. AA muhabiri, Bakanlık verilerinden derlediği bilgilerle 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili merak edilenleri 6 soruda derlemiş.  Sorular ve verilen yanıtlar şöyle: 

1 2B arazisi nedir?

2B arazisi nedir?

AA'nın derlemesinde ilk soru 2B arazisi nedir sorusu. Şu yanıt veriliyor: "6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor". 


 

2 Bu arazilerin tapu süreci kimleri kapsıyor?

Bu arazilerin tapu süreci kimleri kapsıyor?

Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.

3 2B araziler nasıl tescil edilir?

2B araziler nasıl tescil edilir?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor. Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

4 Uygulama mevcut orman varlığına zarar verir mi, ormanları imara açık hale getirir mi?

Uygulama mevcut orman varlığına zarar verir mi, ormanları imara açık hale getirir mi?

AA'nın derlemesinde bu soruya şöyle yanıt verilmiş: "Çalışmanın böyle bir duruma sebebiyet vermesi kesinlikle söz konusu değil. 2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan zaten sınırları belirlenen, halihazırda vatandaşlar tarafından kullanılan 1981 yılından önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor". 

5 Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor?

Düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların ne yapması gerekiyor?

Kullanım kadastro çalışmaları tamamlandıktan ve 2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devredildikten sonra vatandaşların Milli Emlak Genel Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

6 Düzenlemeden en çok hangi illerdeki vatandaşlar yararlanacak?

Düzenlemeden en çok hangi illerdeki vatandaşlar yararlanacak?

Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak en yoğun iller arasında bulunuyor.


 
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