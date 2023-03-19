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Tarihi satın alma: Bankacılık devi UBS krizdeki rakibini alıyor

Küresel piyasaları tehdit eden bankacılık krizinin odağındaki Credit Suisse, İsviçreli rakibi ve ülkenin en büyük bankası UBS tarafından hükümet destekli bir anlaşmayla kurtarıldı.

19 Mart 2023 | 23:05
Son Güncellenme: 19 Mart 2023 | 23:12
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Tarihi satın alma: Bankacılık devi UBS krizdeki rakibini alıyor

UBS, Credit Suisse'in satın alınmasında anlaşma sağlandığını açıkladı. BBC'nin haberine göre duyuru Pazar hafta sonu İsviçre'de iki banka ve ülkenin mali düzenleyicileri arasında yapılan acil durum görüşmelerinin ardından geldi.

 İsviçre Merkez Bankası, anlaşmanın finansal piyasaların güvenini geri kazanmanın ve ekonomiye yönelik riskleri yönetmenin en iyi yolu olduğunu belirtiyor.

Satın alma görüşmelerinin İsviçre Maliye Bakanlığı, İsviçre Finansal Piyasalar Düzenleme Kurulu (FINMA) ve İsviçre Merkez Bankası (SNB) tarafından başlatıldığına işaret edilen açıklamada, satın almayı İsviçre resmi kurumlarının desteklediği kaydedildi.

İsviçre Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Bu istisnai durumda finansal istikrarı güvence altına almak ve İsviçre ekonomisini korumak için bir çözüm bulundu" dedi.

3 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI

Açıklamada, Credit Suisse hissedarlarının sahip oldukları her 22,48 hisse karşılığında 1 UBS hissesi alacağı, bunun hisse başına 0,76 İsviçre frangı olduğu ve toplam alım bedelinin 3 milyar İsviçre frangı olacağı belirtildi.

CNN'in haberinde ise "UBS, Credit Suisse için 3 milyar İsviçre frangı (3.25 milyar $) ödüyor, bu, Cuma günü piyasalar kapandığında bankanın değerinden yaklaşık %60 daha az" denildi.

Federal hükümet, UBS için herhangi bir riski azaltmak amacıyla olası kayıplara karşı 9,6 milyar dolar (7,9 milyar sterlin) değerinde bir garanti vereceğini belirtti.

100 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI KREDİ

SNB'nin konuyla ilgili açıklamasında, UBS'nin Credit Suisse'i satın almasını desteklemek için önemli miktarda likidite yardımı sağlanacağı aktarıldı. Credit Suisse'in UBS tarafından satın alınmasıyla, finansal istikrarın güvence altına alınacağı ve İsviçre ekonomisinin korunacağı ifade edilen açıklamada, her iki bankanın da SNB'nin imkanlarına sınırsız erişime sahip olduğu ve buradan likidite temin edebileceği belirtildi.

Açıklamada, Federal Konsey'in Acil Durum Yönetmeliği'ne bağlı olarak, Credit Suisse ve UBS'in toplam 100 milyar İsviçre frangına kadar likidite yardım kredisi alabileceğine işaret edilerek, önemli miktarda likidite sağlanmasının her iki bankanın da gerekli finansmana erişimini sağlayacağı, bunun finansal sistemin istikrarına katkıda bulunacağı belirtildi.

Euronews'in haberine göre İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Berset, gelişmeyi "Uluslararası piyasaların istikrarı için büyük önem taşıyan bir anlaşma" olarak niteledi. Berset, "Credit Suisse'in kontrolsüz bir şekilde çökmesi, ülke ve uluslararası finans sistemi için hesaplanamaz sonuçlara yol açabilir" dedi.

UBS (UBS) ve Credit Suisse, küresel finansal sistemdeki en önemli 30 banka arasında yer alıyor ve birlikte yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık varlığa sahipler.

NE OLMUŞTU?

Bu, gelişme dünya çapında batamayacak kadar büyük kabul edilen yaklaşık 30 bankadan biri olan Credit Suisse'in geçtiğimiz iki hafta içinde iki küçük ABD kurumunun iflas etmesinden sonra kayıplar yaşamasının ardından geldi. 167 yaşındaki banka zarar ediyor ve son yıllarda kara para aklama suçlamaları da dahil olmak üzere bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı.

Bu hafta, ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası konumundaki 167 yıllık Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmasıyla bankanın hisse senedi fiyatında hızla düşüş yaşanmış ve satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı. Credit Suisse'in SNB'den 50 milyar İsviçre frangı (54 milyar dolar) borçlanacağını açıklaması da piyasadaki paniği gidermemişti.


 

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