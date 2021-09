Milyarder iş adamı Jared Isaacman’in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski’nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatıldı.

Fırlatma işlemi yerel saatle 20.03’te Falcon-9 roketi ile gerçekleştirildi. Kapsül yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıktı.

“Inspiration4” adı verilen girişimi SpaceX’ten satın alan milyarder iş adamı Isaacman ve beraberindekilerin yolculuk boyunca bilimsel deneyler yapacağı kaydedildi.

Kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, amatör astronotlar uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçti.

Öte yandan Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha bağış toplamayı hedeflediği bildirildi.

3 günlük uzay seyahatleri boyunca yolcuların dünyanın çevresinde tur atması bekleniyor.

Yolculuk, SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple dünyanın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.

Söz konusu yolculuk gerçekleştirileceği yükseklik bakımından da daha önceki uzay seyahatlerinden ayrılıyor.

Liftoff of @Inspiration4X! Go Falcon 9! Go Dragon! pic.twitter.com/NhRXkD4IWg

— SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021