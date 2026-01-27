ARA
  Teknoloji devinin yapay zeka çipi Maia 200 duyurusu hisselerini yükseltti

Teknoloji devinin yapay zeka çipi Maia 200 duyurusu hisselerini yükseltti

Microsoft'un Maia 200 yapay zeka çipini duyurması, piyasalarda şirketin Nvidia'ya olan bağımlılığını azaltacağı ve maliyet verimliliğini artıracağı şeklinde yorumlanarak hisselerine olumlu yansıdı.


Teknoloji devinin yapay zeka çipi Maia 200 duyurusu hisselerini yükseltti

Microsoft hisseleri, şirketin yeni bir kendi geliştirdiği yapay zeka çipi ve Nvidia'nın geliştiriciler üzerindeki hakimiyetini gevşetmeyi amaçlayan yeni bir yazılımı piyasaya sürmesinin ardından Pazartesi günü geç saatlerdeki işlemlerde yaklaşık %0,9 artışla 470,28 dolara yükseldi.

Şirketin 2023 yılında tanıttığı Maia 100’ün ardından geliştirilen Maia 200, daha büyük ve güçlü yapay zeka modellerini çalıştırmak için önemli teknik iyileştirmeler sunuyor. Microsoft, yeni çipin yapay zeka sistemlerinin daha az kesintiyle ve daha düşük güç tüketimiyle çalışmasına katkı sağlamasını hedefliyor.

Techstock'ta yer alan habere göre; bu hamle şu anda önem taşıyor çünkü Microsoft Çarşamba günü üç aylık sonuçlarını açıklayacak ve yatırımcılar, yapay zekâ talebinin sadece daha büyük sermaye harcamalarına değil, ölçülebilir getirilere dönüşüp dönüşmediğini değerlendirmeye hazırlanıyor. Açıklamanın, haftanın geri kalanına yön vermesi muhtemel.

Şirketten yapılan açıklamada, “Pratikte bir Maia 200 düğümü, günümüzün en büyük yapay zeka modellerini kolaylıkla çalıştırabilir ve gelecekteki daha büyük modeller için de geniş kapasite sunar” ifadelerine yer verildi.

Microsoft’un Maia 200 hamlesi, teknoloji şirketlerinin Nvidia’ya olan bağımlılığı azaltmak amacıyla kendi özel çiplerini geliştirme yönündeki genel eğilimin bir parçası olarak görülüyor. Nvidia’nın ileri seviye GPU’ları, yapay zeka alanında rekabet gücünün belirleyici unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

