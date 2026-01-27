Tosyalı'dan dünya rekoru

Türkiye’nin küresel çelik üreticisi Tosyalı, 3 kıtada 50’yi aşkın tesisi, yıllık toplam 15 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ve 15 bin çalışanıyla Türkiye’nin küresel çelik üreticisi olarak büyümesini sürdürüyor.

Tosyalı’nın Cezayir’deki tesisi Tosyalı Algérie, daha az karbon salımı ile öne çıkan ileri teknolojili DRI sistemleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. İlk DRI modülü ile 2020 yılından bu yana dünya üretim rekorunu her yıl tekrarlayarak büyük bir başarıya imza atan Tosyalı Algérie, 2025’te yeni bir rekora daha imza attı.

Tosyalı, 2025 yılında Cezayir’deki 2.DRI tesisinde gerçekleştirdiği 2,43 milyon tonluk üretimle dünya DRI üretim rekorunu kırdı. Bu rekor aynı zamanda 2021 yılında Tosyalı’nın Cezayir’deki ilk DRI modülü tarafından gerçekleştirilen 2,28 milyon tonluk önceki en yüksek üretim Dünya rekorunu da geride bıraktı. Bunun yanı sıra Tosyalı’nın Cezayir’deki 1. DRI modülü de 2025 yılı performansıyla dünya genelinde yıllık DRI üretiminde 3. sırada yer aldı.

Tosyalı’nın bugüne kadar ulaştığı en yüksek yıllık DRI üretimini temsil eden bu rekor, aynı zamanda bu konudaki en ileri teknolojilerden biri olan MIDREX teknolojisi ile donatılmış tek bir modülde dünya genelinde elde edilen en yüksek yıllık DRI üretimi olma özelliğini de taşıyor. 2026 yılında ise, söz konusu DRI tesisinde tasarım kapasitesinin de üzerinde bir üretim seviyesine ulaşılması öngörülüyor.

Tosyalı’nın tüm yatırımlarını sürdürülebilirlik odaklı olarak yaptığını söyleyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Dünyanın sayılı yeşil çelik üreticilerinden biri olarak Cezayir’deki tesisimizde daha düşük karbon salımı sunan DRI (Direct Reduced Iron-Doğrudan İndirgenmiş Demir) yatırımlarına devam ediyoruz. 2020 yılından bu yana her yıl dünya DRI üretim rekoru kıran Tosyalı Algérie tesisimiz, geçen yıl 2.DRI’ımızın faaliyete geçmesiyle birlikte dünyanın en büyük ikiz DRI tesisine sahip tesisi konumuna ulaştı. İkinci DRI tesisi, kullandığı ileri teknoloji sayesinde hem doğal gaz hem de küçük bir modifikasyonla %100 hidrojenle çalışabilme özelliğiyle dünyada ticari üretime başlayan ilk tesis oldu. Bizimle benzer zamanlarda Avrupa’da flexi DRI yatırım kararlarını açıklayan şirketler de oldu. Ancak biz bu kararı alıp yatırımı tamamlayarak üretime geçen ilk şirket olduk. 2025 yılında 2. DRI modülümüzde elde ettiğimiz 2,43 milyon tonluk dünya rekorunun yanında, 1. DRI modülümüz de yıllık üretim performansıyla dünyada 3. sırada yer alarak sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek odaklı yatırım stratejimizin başarısını tescillerken Tosyalı olarak küresel yeşil çelik üreticisi konumumuzu da daha da güçlendirdi” dedi.

Hidrokarbon dışı sektörlerde Cezayir’in en büyük sanayi kuruluşu ve ihracatçısı olan Tosyalı Algérie, beş etaplı yatırım planı çerçevesinde geliştirilen mega bir üretim kompleksi niteliği taşımakta olup, dördüncü etabın tamamlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Tosyalı Algérie aynı zamanda Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük özel sektör yatırımı olarak Afrika’da farklı bir misyon da üstleniyor.

Tosyalı Algérie çatısı altında toplamda 17 mega fabrika ve bir de tam entegre liman bulunuyor. 5000’in üzerinde çalışanla faaliyet gösteren Tosyalı Algérie, 5 milyon m2’ye yayılmış alanda 8 milyon ton toplam sıvı çelik kapasitesiyle Afrika’nın en büyük entegre demir- çelik tesisi konumunda. 4. etap yatırımları kapsamında devreye aldığı yatırımlarla birlikte Tosyalı Algérie, beyaz eşya ve otomotiv sektörü başta olmak üzere farklı sektörlere katma değerli yüksek nitelikli ürünler verebilirken aynı zamanda düşük karbon emisyonlu yeşil çelik üretimiyle rekabet gücünü daha da artırmış bulunuyor.

Tüm yatırımlar tamamlandığında Tosyalı Algérie, yıllık 9,5 milyon ton/yıl yassı ve uzun mamul kapasiteli, tek komplekste çeliğin her segmentinde üretim yapan tam entegre ve tam bağımsız bir tesis haline gelecek. Sadece Akdeniz havzası ve Afrika’nın değil, dünyanın da en önemli ve stratejik entegre demir-çelik üretim merkezlerinden biri olacak.