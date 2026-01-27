Karadeniz'de görev yapacak: Sondaj gemisi Yıldırım, Filyos Limanı'na geldi

ARA
Türkiye’nin arama ve sondaj kapasitesini artırmak amacıyla enerji filosuna dahil edilen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Zonguldak Filyos Limanı’na ulaştı.


Karadeniz’de yürütülecek sondaj faaliyetleri kapsamında, dün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açılan ultra derin deniz sondaj gemisi Yıldırım, Filyos beldesindeki limana ulaştı.

İnşası 2024'te Güney Kore'de tamamlanan ve derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabilen gemi, Türkiye'nin denizlerde arama ve sondaj kabiliyetinin artırılması kapsamında envantere alındı.

Mersin'deki Taşucu Limanı'na 4 Aralık 2025'te ulaşan ve ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Aralık 2025'te "Yıldırım" olarak belirlenen geminin uzunluğu 228 metreye ve genişliği ise 42 metreye ulaşıyor.

Üzerinde helikopter pisti bulunan ve 200 personele yaşam alanı sunan geminin Zonguldak'taki Filyos Limanı'na gidebilmesi amacıyla İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçmesi gerektiğinden sondaj kulesinin üst kısmı sökülmüştü.

Karadeniz'de görev yapması kararlaştırılan Yıldırım'ın, Filyos Limanı'nda sondaj kulesinin montajı tamamlanacak 

Gemi, daha sonra Karadeniz'deki arama ve üretim operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi'nin nisan ayında Karadeniz'deki görevine başlaması hedefleniyor.
