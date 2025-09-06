Teknoloji devleri yapay zeka uzmanlarına neden milyonlarca dolar ödüyor?

Meta, Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji firmaları yapay zeka birimlerini güçlendirmek ve milyarlarca dolarlık pazara hakim olmak amacıyla en iyi yapay zeka araştırmacıları için birbirleriyle rekabet etmesine neden oluyor.

CNBC'de yer alan habere göre; Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yeni Yapay Zeka Süper Zeka Laboratuvarları'nı güçlendirmek için yakın zamanda pahalı bir işe alım atağı başlattı. Bu, Scale AI'ın kurucu ortağı Alexander Wang'i, startup'a yapılan 14 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olarak kendi bünyesine katmasını da içeriyordu.

OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ise yakın zamanda yaptığı bir açıklamada, Meta CEO'sunun en iyi OpenAI yeteneklerini 100 milyon dolarlık imza bonusları ve daha yüksek tazminat paketleriyle ayartmaya çalıştığını belirtti.

Google'ın Stratejisi: Google, en iyi yapay zeka yeteneklerini aktif olarak bünyesine katmaya çalışıyor. Bunun dikkat çekici bir örneği, yapay zeka kodlama girişimi Windsurf'ün kurucu ortağı ve CEO'su Varun Mohan'ı ve diğer üst düzey çalışanlarını Google DeepMind'a katmak için yapılan 2.4 milyar dolarlık anlaşma olduğu bildiriliyor. Anlaşma, Windsurf'ün OpenAI ile yaptığı satın alma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığı iddia edildikten sonra gerçekleşti.

Milyonlarca, hatta milyarlarca dolarlık anlaşmalar, bu yetenek savaşının en belirgin özelliği. Diğer raporlar, Meta gibi şirketlerin de astronomik tazminat paketleri sunduğunu, bazı tekliflerin en iyi yapay zeka araştırmacıları için yüz milyonlarca, hatta bir milyar doların üzerine çıktığını doğruladı.