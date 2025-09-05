Borsa, altın, dolar: Haftanın kazandıranı belli oldu

BIST 100 endeksi, en düşük 10.612,31 puanı ve en yüksek 11.334,42 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,95 altında 10.729,49 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,10 artışla 4 bin 769 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,06 yükselişle 32 bin 202 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 7 bin 600 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,09 artarak 7 bin 987 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,25 artarak 41,2550 liraya, avro yüzde 1,02 yükselişle 48,5110 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,50 ile "kıymetli maden" fonları oldu.