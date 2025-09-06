2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan Türkiye, B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile son 16 turunda karşı karşıya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabakayı Türkiye'nin Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle saha kenarında takip etti.
Ataman, ilk 5'i değiştirmedi
A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'ndaki 6. maçta da aynı ilk 5'i tercih etti.
Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı.
Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.