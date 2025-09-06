ARA
İtalyan moda devi Giorgio Armani bu hafta 91 yaşında hayatını kaybetti. Geride moda ile başlayan lüks otellere kadar devam eden devasa bir imparatorluk ve yüklü bir miras kaldı. Peki, Armani'nin mirası kime kalacak?


Çocuğu yoktu: Devasa mirası kime kalacak?

İtalyan moda tasarımcısı ve milyarder Giorgio Armani'nin 91 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından gözler mirasına çevrildi. Armani, İtalyan stilinin ve zarafetinin arketipi olarak kabul ediliyor. Bir moda şirketi olarak başlayan Armani markası zamanla müzik, spor ve lüks otellere kadar genişledi. Giorgio Armani'nin net servet değeri Forbes'a göre 12.1 milyar dolar. Ölümünden önce şirketin hem CEO'su hem de tek hissedarıydı.

Grup, 2024 yılında 2,3 milyar Euro gelir elde etti. Ancak Armani'nin çocuğu yoktu. Gözler ise mirasın kime kalacağına çevrildi.

Armani, grubunu güvenilir aile üyeleri ve uzun süreli iş arkadaşlarıyla birlikte yönetti. Ardında,  86 yaşındaki kız kardeşi Rosanna, iki yeğeni Silvana ve Roberta ile diğeri yeğeni Andrea Camerana kaldı. Yeğenleri grupta önemli roller üstleniyor. Sağ kolu Pantaleo Dell'Orco da aile üyelerinden biri olarak kabul ediliyor ve bu isimler olası varisler arasında yer alıyor.

Ölümünden kısa bir süre önce, Financial Times'a verdiği röportajda işinin devriyle ilgili planlarını açıklarken şunları söyledi: "Devretmeyi planladığım sorumluluklar, her zaman benimle birlikte çalışan ve bana en yakın olan kişiler, örneğin Leo Dell'Orco, aile üyelerim ve tüm ekip üyeleri arasında kademeli olarak paylaşılacak."

 

 

