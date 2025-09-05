5 Eylül borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 99,44 puan azalarak 10.729,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 50,54 puan ve yüzde 0,47 artışla 10.879,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.727,08, en yüksek 10.961,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 100.31 puan ve yüzde 0,85 değer kaybederek 11.682,95 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,22 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,84, sanayi endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 3,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi 1'i yatay seyretti. Sasa Polyester, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ardından risk iştahı zayıflarken, BIST 100 endeksi de gün içinde dalgalı bir seyir izleyerek, Avrupa borsalarına paralel bir seyirle günü negatif tamamladı.

ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) PPK toplantısı, sanayi üretimi, cari denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinin, yurt dışında ise dünya genelinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek, 10.900 ve 11.000 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

- Altının ons fiyatı 3 bin 594,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 594,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 4 milyon 760 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,50 bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0682, satışta 41,2328 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0620, satışta 41,2266 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1754, sterlin/dolar paritesi 1,3536 ve dolar/yen paritesi 146,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 azalışla 65 dolardan işlem görüyor.

