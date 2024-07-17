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Trump'ın sözleri dev şirketin hisselerini etkiledi

CNBC'nin haberine göre ABD'de başkanlık koltuğu için yarışan Donald Trump'ın sözlerinin ardından Taiwan Semiconductor (TSMC) hisseleri Tayvan’da yüzde 2,4 düşüşle kapandı.

17 Temmuz 2024 | 12:52
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2024 | 12:53
Trump'ın sözleri dev şirketin hisselerini etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg Businessweek'te Salı günü yayınlanan röportajında Tayvan'ı Çin'e karşı savunup savunmayacağına ilişkin bir soruya yanıt verdi. Trump, Tayvan'ın ABD'ye savunma için ödeme yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi ve ülkenin “ABD'ye hiçbir şey vermediğini” iddia etti.

Trump “Tayvan savunma için bize ödeme yapmalı. Biz bir sigorta şirketinden farklı değiliz. Tayvan bize hiçbir şey vermiyor" dedi. Trump yorumlarını Tayvan'ın dünyanın en gelişmişlerinden biri olan yarı iletken endüstrisiyle ilişkilendirdi ve ″[Tayvan] çip işimizin yaklaşık %100'ünü aldı” dedi. Trump’ın açıklamalarının ardından çip üreticisi TSMC hisseleri Tayvan’da yüzde 2,4 düşüşle kapandı.

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Pasifik GYO’dan (PSGYO) bedelsiz açıklaması
Martı GYO (MRGYO) SPK başvurusunu duyurdu
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Enerji devleri borsalarda yatırımcısına kazandırdı
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