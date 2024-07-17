Trump'ın sözleri dev şirketin hisselerini etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg Businessweek'te Salı günü yayınlanan röportajında Tayvan'ı Çin'e karşı savunup savunmayacağına ilişkin bir soruya yanıt verdi. Trump, Tayvan'ın ABD'ye savunma için ödeme yapması gerektiğini düşündüğünü söyledi ve ülkenin “ABD'ye hiçbir şey vermediğini” iddia etti.

Trump “Tayvan savunma için bize ödeme yapmalı. Biz bir sigorta şirketinden farklı değiliz. Tayvan bize hiçbir şey vermiyor" dedi. Trump yorumlarını Tayvan'ın dünyanın en gelişmişlerinden biri olan yarı iletken endüstrisiyle ilişkilendirdi ve ″[Tayvan] çip işimizin yaklaşık %100'ünü aldı” dedi. Trump’ın açıklamalarının ardından çip üreticisi TSMC hisseleri Tayvan’da yüzde 2,4 düşüşle kapandı.