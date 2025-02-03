Trump, Meksika'ya yeni gümrük vergisini 1 ay durdurdu, Trudeau ile konuştu

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan bir açıklama yaptı.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisinin 1 aylığına durdurulduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuştuğunu ve yerel saatle 15.00'te yeniden görüşeceğini bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Trudeau ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanada'nın ABD bankalarının orada açılmasına veya iş yapmasına bile izin vermediğini savunan Trump, bunun gibi pek çok şey olduğunu kaydetti.

Trump, aynı zamanda bir "uyuşturucu savaşı" olduğunu belirterek, "ABD'de yüz binlerce insan Meksika ve Kanada sınırlarından akan uyuşturucu yüzünden öldü. Az önce Justin Trudeau ile konuştum. Saat 15.00'te tekrar konuşacağım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu. Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.