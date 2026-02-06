2 milyon kişiyi ilgilendiren kredi yapılandırması başladı: Kimler yararlanabilecek?

Risk Merkezi verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla, kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye edilecek alacak tutarı önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 288 milyar 800 milyon TL’ye yükseldi.

Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 178 bin 131 olurken, bireysel kredi borcu dolayısıyla takibe düşenlerin sayısı ise 156 bin 716 olarak kaydedildi.