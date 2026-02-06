2 milyon kişiyi ilgilendiren kredi yapılandırması başladı: Kimler yararlanabilecek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) yeni kararıyla kredi borçları için yapılandırma imkânı getirildi. Üç ay içinde başvuran borçlular, kredilerini 48 aya kadar vadeyle yeniden düzenleyebilecek.
Düzenleme, 2 milyondan fazla borçluyu doğrudan ilgilendiriyor. Üç içinde başvuruda bulunmayanlar ise yapılandırma hakkından yararlanamayacak.
1 Tanımlı toplam limit yaklaşık 13,3 trilyon TL düzeyinde
BDDK verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla bankacılık sektöründe bireysel kredi kartlarında tanımlı toplam limit yaklaşık 13,3 trilyon TL düzeyinde bulunuyor. Bu tutarın yüzde 21’ine karşılık gelen yaklaşık 2,8 trilyon TL’lik kısmı kullanılırken, toplam limitin yüzde 79’u ise kullanılmıyor.
Aynı verilere göre ise yıl sonu itibarıyla 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Kart sahiplerinin 30 milyon 600 bini (yüzde 75), 400 bin TL’nin altında kredi kartı limitine sahip durumda.
2 Yüksek limitli kartlarda kullanım oranı düşük
750 bin TL’nin altında kredi kartı limitine sahip kullanıcıların toplam kart sahipleri içindeki payı ise yaklaşık yüzde 90 seviyesinde.
Limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kullanıcılar, toplam kredi kartı limitinin yaklaşık yüzde 48’ini elinde tutuyor. Bu grubun kart limitlerini kullanma oranı ise ortalama yüzde 20 düzeyinde seyrediyor.
3 Toplam kredi kartı sayısı 142 milyonu geçti
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan verilere göre ise, geçen yıl sonu itibarıyla toplam kredi kartı sayısı 142 milyon 133 bin 933'i buldu.
4 2025'te 1 milyondan fazla kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi
2025 yıl sonu verilerine göre, 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu, 1 milyon 625 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemedi.
5 Yasal takibe takılan kişi sayısında artış
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” istatistiklerine göre, 2025’te bireysel kredi ya da kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 14 artış göstererek 2 milyon 114 bine yükseldi.
6 Bireysel kredilerde tasfiye edilecek alacak tutarı önceki yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttı
Risk Merkezi verilerine göre Aralık 2025 itibarıyla, kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye edilecek alacak tutarı önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 288 milyar 800 milyon TL’ye yükseldi.
Aynı dönemde bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe alınan kişi sayısı 178 bin 131 olurken, bireysel kredi borcu dolayısıyla takibe düşenlerin sayısı ise 156 bin 716 olarak kaydedildi.