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Trump: Fed'de aptal biri var, muhtemelen faizi indirmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı "aptal" olarak nitelendirerek, "muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." dedi.

18 Haziran 2025 | 18:21
Trump: Fed'de aptal biri var, muhtemelen faizi indirmeyecek

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." diye konuştu.

Trump, Avrupa faiz indirimine giderken ABD'nin hiç faiz indirmediğini belirterek, Powell'ı "siyasi" olmakla ve ülkeye büyük bir maddi kayıp yaşatmakla suçladı.

Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" ifade eden Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yineledi.

Trump, "Kendimi Fed'e atamama izin var mı? Bu insanlardan çok daha iyi iş yaparım." dedi.

Powell'ın enflasyondan endişe etmesini anladığını dile getiren Trump, ancak enflasyonun olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Fed'in bugün Türkiye saatiyle 21.00'de para politikası kararlarını açıklaması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Bankanın bugün politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed, 6-7 Mayıs'ta düzenlenen son toplantısında, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

 

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