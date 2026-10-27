Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim 2026 banka çalışma saatleri

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 ve 29 Ekim tarihlerinde bankaların çalışma düzeni değişecek. Peki, 28 Ekim bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 28-29 Ekim 2026 bankalar çalışıyor mu?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün resmi tatil uygulanacak. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim'de tüm gün resmi tatil olacak.

Bu bağlamda Cumhuriyet Bayramı tatili 28 Ekim saat 13.00'te başlayacağı için banka şubeleri öğleden sonra normal hizmet vermeyecek.

29 Ekim'de bankalar açık mı?

29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle banka şubeleri kapalı olacak. Şubeden işlem yapmak isteyen müşteriler, işlemlerini tatil öncesinde tamamlayabilecek veya 30 Ekim Cuma günü bankaların yeniden hizmet vermesini bekleyebilecek.

Resmi tatil boyunca ATM'ler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları kullanılabilecek. Ancak işlemlerin tamamlanma süresi, transfer türüne ve bankanın uygulamalarına göre değişebilecek.

28 Ekim öğleden sonra dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi yapılabilecek. Aynı banka hesapları arasındaki havale işlemleri genellikle anında gerçekleşiyor.