28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına sayılı günler kala, 28-29 Ekim 2026 resmi tatil takvimi öğrencilerin ve çalışanların gündeminde yer alıyor. Bayram öncesinde okulların, bankaların ve kamu kurumlarının çalışma saatleri araştırılırken, 28 Ekim'de mesainin nasıl uygulanacağı da merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil mi? 29 Ekim Perşembe resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları açık mı? 28 Ekim'de mesai saat kaçta sona erecek?
1 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?
2026 yılında perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu kapsamda okullarda eğitime ara verilirken, kamu kurumlarında da mesai yapılmayacak.
2 28 Ekim 2026 yarım gün mü, resmi tatil saat kaçta başlıyor?
Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün resmi tatil olacak. Mevzuat gereği tatil saat 13.00'te başlayacak.
Günün ilk yarısında okullarda eğitim ve kamu kurumlarında mesai devam ederken, öğleden sonra resmi tatil uygulamasına geçilecek.
3 28-29 Ekim'de özel sektör çalışanları tatil mi, mesai ücreti ödenecek mi?
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu çalışanları ve öğrenciler için resmi tatil 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.
Özel sektörde ise bu tarihlerde çalışmaya devam eden personele, İş Kanunu kapsamında ulusal bayram ve genel tatil ücreti ödenmesi gerekecek.