ARA
DOLAR
49,78
0,07%
DOLAR
EURO
55,51
-0,18%
EURO
ALTIN
6441,00
-0,03%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil?
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →

28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken, 28 ve 29 Ekim tarihlerindeki resmi tatil uygulaması yeniden gündeme geldi. Özellikle öğrenciler ve çalışanlar, okulların ve iş yerlerinin hangi günlerde tatil olacağını araştırmaya başladı. Peki, 28 Ekim 2026 Çarşamba yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim Perşembe günü okullar ve kamu kurumları kapalı mı? İşte 28-29 Ekim resmi tatil takvimine ilişkin detaylar...

28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil?

Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılına sayılı günler kala, 28-29 Ekim 2026 resmi tatil takvimi öğrencilerin ve çalışanların gündeminde yer alıyor. Bayram öncesinde okulların, bankaların ve kamu kurumlarının çalışma saatleri araştırılırken, 28 Ekim'de mesainin nasıl uygulanacağı da merak ediliyor. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün tatil mi? 29 Ekim Perşembe resmi tatil mi, okullar ve kamu kurumları açık mı? 28 Ekim'de mesai saat kaçta sona erecek?

1 29 Ekim 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

29 Ekim 2026 resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

2026 yılında perşembe gününe denk gelen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde tam gün resmi tatil olarak kutlanacak. Bu kapsamda okullarda eğitime ara verilirken, kamu kurumlarında da mesai yapılmayacak.

2 28 Ekim 2026 yarım gün mü, resmi tatil saat kaçta başlıyor?

28 Ekim 2026 yarım gün mü, resmi tatil saat kaçta başlıyor?

Çarşamba gününe denk gelen 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarım gün resmi tatil olacak. Mevzuat gereği tatil saat 13.00'te başlayacak. 

Günün ilk yarısında okullarda eğitim ve kamu kurumlarında mesai devam ederken, öğleden sonra resmi tatil uygulamasına geçilecek.

3 28-29 Ekim'de özel sektör çalışanları tatil mi, mesai ücreti ödenecek mi?

28-29 Ekim'de özel sektör çalışanları tatil mi, mesai ücreti ödenecek mi?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu çalışanları ve öğrenciler için resmi tatil 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek. 

Özel sektörde ise bu tarihlerde çalışmaya devam eden personele, İş Kanunu kapsamında ulusal bayram ve genel tatil ücreti ödenmesi gerekecek.
İlgili Haberler
Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim 2026 banka çalışma saatleri
Yarın bankalar açık mı? 28 Ekim 2026 banka çalışma saatleri
0
Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL