28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, kaç gün tatil?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu çalışanları ve öğrenciler için resmi tatil 28 Ekim saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim boyunca devam edecek.

Özel sektörde ise bu tarihlerde çalışmaya devam eden personele, İş Kanunu kapsamında ulusal bayram ve genel tatil ücreti ödenmesi gerekecek.