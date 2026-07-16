Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle: Urla 77

Nurol GYO ve Prokar iş birliğiyle hayata geçirilen Urla 77, değişen yaşam beklentilerinden ilham alarak doğayla daha güçlü bağ kurmak isteyenler için tasarlandı. 77.000 metrekarelik arazi üzerinde yalnızca 77 müstakil, bahçeli villadan oluşan proje; tek katlı yaşam anlayışı, düşük yoğunluklu yerleşimi, sürdürülebilir çözümleri ve Urla'nın doğal ritmiyle kurduğu güçlü bağla öne çıkıyor.

Şehir yaşamından tamamen kopmadan daha sakin, dengeli ve dört mevsim yaşanabilir bir hayat sunan Urla 77; bölgenin doğal taş dokusundan ilham alan, tek katlı mimarisiyle mahremiyet, konfor ve doğayla uyumu bir araya getiriyor.

Urla merkeze yakın konumu; İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Çeşme ve Alaçatı'ya kolay ulaşım avantajı sunarken, eğitim, sağlık, gastronomi ve sosyal yaşam olanaklarına erişimiyle şehir yaşamının konforunu koruyor.

Şömine, yerden ısıtma, VRF sistemi ve elektrikli araç şarj ünitesiyle donatılan villalarda, 4 ve 5 odalı tiplerde özel havuz ve bağımsız ikinci yaşam alanları misafir evi, çalışma alanı veya hobi atölyesi olarak kullanılabiliyor.

Ortak alanlardaki güneş enerjisi sistemleri, yağmur suyu depolama altyapısı, elektrikli araç şarj üniteleri ve su tüketimini azaltan peyzaj uygulamalarıyla Urla 77, sürdürülebilir ve doğayla uyumlu bir yaşam anlayışı sunuyor.



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